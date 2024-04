Manaus FC enfrenta Amazonas em confronto pelo Campeonato Amazonense 2024

Gavião do Norte enfrenta o Amazonas, campeão do 1° turno

Manaus (AM) — Dia de decisão para o Gavião Real. Neste domingo (14), às 17h, no Estádio do SESI, o Manaus Futebol Clube enfrenta o Amazonas FC. O duelo vale o título do Campeonato Amazonense de 2024. Campeão do 2° turno do estadual, o Gavião do Norte enfrenta o Amazonas, campeão do 1° turno.

Venda de Ingressos

As entradas para a final do Barezão 2024 serão vendidas na bilheteria do SESI, no domingo, a partir das 9h. Entre 9h e 15h, os ingressos custarão R$ 20, após esse horário serão comercializados a R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). As vendas serão em dinheiro, cartão e PIX! O clube ressalta que o torcedor NÃO deve comprar de cambistas, pois correrá riscos de não entrar no estádio.

Estudantes de todas as idades podem se beneficiar da meia-entrada, contanto que apresentem um comprovante de matrícula válido e sua carteira de identidade estudantil. Professores têm direito a meia-entrada mediante a apresentação de comprovante de identificação funcional. Jovens de baixa renda, ao apresentarem comprovante de inscrição no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, terão acesso à meia-entrada. Por fim, qualquer pessoa com 60 anos ou mais pode usufruir da meia-entrada, desde que apresente um documento comprovante de identidade.

Preparação

Após o duelo contra o Parintins, o Gavião Real deu início à preparação para o confronto diante do Amazonas na terça-feira (9), finalizando-a neste sábado (13). O Treinador Renatinho Potiguar comentou sobre o grande duelo.

“Acho que a decisão de um jogo só, independente das equipes que estão na final, quem ganhou primeiro e segundo turno, independente de qualquer adversário que fosse, acho que não vai haver favoritismo. Acho que o Amazonas está numa série B, está em um nível maior que o Manaus, isso aí é um fato. Mas a gente sabe que dentro de campo as coisas mudam e aquela equipe que tiver mais gana de ganhar essa competição vai acabar vencendo. Então a gente sabe que na final dificilmente vai existir um favorito, mesmo o adversário estando em uma condição financeira e de divisão muito maior que a nossa. Mas ali dentro de campo a gente vai procurar se sobressair”, disse o treinador.

Raio-X

Como ambas as equipes são jovens no cenário do futebol amazonense, este será apenas o 7º confronto entre o Gavião do Norte e a Onça.

Até aqui, o Manaus conta com três vitórias e um empate, enquanto o adversário possui duas vitórias. O Esmeraldino possui um saldo de 9 gols nestes confrontos, média de 1,5 por partida, enquanto o Aurinegro possui 5 gols, média de 0,8 por jogo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

FADE realiza seletivas estaduais de judô e basquete 3×3 neste fim de semana, em Manaus