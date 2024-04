Emendas parlamentares transformam a vida de famílias que trabalham com café no Amazonas

Manaus (AM) — Nossas emendas parlamentares estão mudando a vida dos agricultores, principalmente, nos municípios de Silves e Vila de Lindóia, em Itacoatiara. “Agradecemos ao governador Wilson Lima, por executar nossas emendas impositivas e estamos trabalhando para alavancar ainda mais o café no estado do Amazonas”, disse o deputado João Luiz.

O presidente da Associação Solidariedade Amazonas (ASA), Roque Lins, afirma que as emendas impositivas do deputado João Luiz estão desenvolvendo a cultura do café em Silves.

“Hoje aqui na ASA estamos implantando café em oito famílias. As pessoas estão animadas e isso é só o começo. No momento estamos capacitando com tecnologia pessoal para produzir cafés diferenciados, participamos de um concurso em Minas Gerais e o nosso produto está sendo bem aceito”, enfatizou Lins.

O coordenador do Grupo Formigueiro, Moises Menezes, da Vila de Lindóia explicou que o café tem transformado a vida do homem do campo no Amazonas.

“A nossa realidade era trabalhar com carvão há 30 anos e o deputado João Luiz destinou emenda para o café e está mudando a história do povo de Lindóia. Estamos fomentando a cultura cafeeira aqui e o deputado está trazendo uma nova economia para os moradores aqui da vila”, afirmou Menezes.

Ao longo dos trabalhos no Poder Legislativo, o republicano destinou recursos de emendas parlamentares para produção, custeio de projetos, distribuição de mudas e aquisição de um veículo.

Café Clonal

Em 2022, o deputado João Luiz, por meio do requerimento Nº 3049/2022 indicou ao Governo do Amazonas anteprojeto sobre o café clonal, onde trata-se de uma técnica, que consiste na reprodução da planta de café conservando todas as características produtivas, como resistência ou tolerância ao ataque de pragas e doenças, o que facilita a formação de lavouras homogêneas de alta produtividade.

Visita

Por iniciativa do deputado João Luiz, em 2023 e 2024, representantes do Governo de Portugal, Reino Unido e Instituto Politécnico de Coimbra estiveram com os cafeicultores do Amazonas com o objetivo de conhecer e identificar mecanismos de produção utilizados na agricultura familiar do Estado.

