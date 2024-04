São Paulo deposita valor astronômico para Daniel Alves

Daniel Alves recebeu, nesta sexta-feira (12), pouco mais de R$ 1 milhão do São Paulo, após uma ordem da Justiça. Esse pedido oficial aconteceu porque uma das empresas do jogador, a “FanFive Publicidade”, está sendo processada pelo “Banco Safra”, que cobra o valor de R$ 550 mil.

Como hoje o acordo do jogador com o São Paulo é a sua única fonte de renda, a Justiça pediu o adiantamento dessa quantia, para que o processo pudesse andar. Importante frisar que o clube paulista não está envolvido no caso. As informações são do site iG.

A ação movida pelo banco resultou até mesmo no congelamento e busca das contas do brasileiro, mas foram encontrados somente R$ 77 mil reais. A Justiça pediu para que o São Paulo depositasse mais que os R$ 550 mil porque o processo ainda deve se arrastar por um tempo.

O valor de mais de R$ 1 milhão corresponde ao pagamento de quatro parcelas em juízo do acordo feito entre Daniel Alves e o time paulista. Além disso, o São Paulo se colocou à disposição para seguir fazendo esses pagamentos, caso necessário.

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão na Espanha pelo crime de violência sexual, cometido em 2022. Hoje, o brasileiro responde o processo em liberdade condicional, concebido após o pagamento de fiança, até que os recursos finais sejam julgados.

