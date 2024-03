VÍDEO: Daniel Alves marca presença em tribunal aos gritos de “abusador”

O jogador brasileiro Daniel Alves compareceu perante o tribunal nesta quinta-feira (28) após ter sido solto da prisão sob fiança no início da semana. Na porta do edifício da Audiencia Provincial de Barcelona, o ex-jogador do Barça ouviu gritos de protesto.

“Alves, você tem muito dinheito para pagar e para abusar, não? No Brasil, te matam rápido. Tudo bem, tudo bom? É preciso matar esse desgraçado! É um abusador!”, gritou uma pessoa que esperava a saída do ex-lateral-direito da Seleção Brasileira do tribunal.

El brasileño ha tenido que lidiar con los insultos que algunas personas le han proferido a la entrada de los juzgados pic.twitter.com/db0Upk43U7 — MARCA (@marca) March 28, 2024

“Está tranquilo, não? Como é estar em liberdade?”, protesta uma outra presente na porta da Audiencia Provincial.

Os protestos foram registrados pelo diário espanhol Marca.

Daniel Alves organizou festa um dia após deixar a prisão

Em liberdade provisória depois de ter pago fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões), Daniel Alves organizou uma festa em Barcelona na última terça-feira (26), um dia após ter deixado o presídio Brians 2. A informação é do programa televisivo Así es la vida, do canal Telecinco, da Espanha.

Com a presença de amigos e familiares, o evento celebrou o aniversário do pai do jogador, Domingos Alves da Silva. De acordo com o programa espanhol, a celebração durou até a madrugada de quarta (27), por volta de 5h da manhã.

*Com informações da CNN Brasil

