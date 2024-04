Prep Tech: Google abre inscrições para programa de tecnologia, com foco em mulheres e indígenas

O Google está com inscrições abertas para a terceira turma do programa Prep Tech, curso gratuito de formação na área de engenharia de software. O programa é exclusivo para mulheres e pessoas que se autodeclaram pretas, pardas ou indígenas que querem passar por um processo de qualificação e se preparar para o processo seletivo na empresa.

Em parceria com a Ada, plataforma de ensino especializada em tecnologia, o programa vai selecionar mais de 240 alunos nesta edição, com inscrições que vão de 26 de março a 12 de maio de 2024 no site da Ada, no link AQUI.

Em sua terceira edição, o Prep Tech ampliou o número de vagas em relação ao ano passado, de 24 para 240, e também o escopo do programa: além de pessoas pretas e pardas, agora o curso preparatório é dedicado a mulheres e pessoas que se autodeclaram indígenas.

O programa terá duração de quatro meses, será em formato online e incluirá duas aulas remotas por semana sobre estruturas de dados e algoritmos, além de aulas de inglês com certificação pela Berlitz. As pessoas selecionadas também terão a oportunidade de assistir a palestras de funcionários do Google, participar de um programa de mentoria, fazer aulas de inglês e receber dicas sobre o processo de entrevista.

Após a conclusão do curso, elas serão convidadas a participar de processos seletivos da área de Engenharia de Software no Google e terão a oportunidade de aplicar todo o conhecimento técnico adquirido durante o programa. Leia mais sobre as edições passadas do Prep Tech no blog do Google Brasil.

Segundo a líder de recrutamento de Engenharia de software do Google e idealizadora do Prep Tech, Kelly Maia, o programa se destaca por ser um projeto de longo prazo para ampliar a equidade racial e de gênero na engenharia do Google e no mercado de tecnologia.

“Por meio do Prep Tech, queremos gerar oportunidades para profissionais de perfis sub-representados dentro da tecnologia. Sabemos que ainda temos muito para aprender e para experimentar, mas estamos muito felizes em chegar na nossa terceira e maior edição.”

Para o fundador e CEO da Ada, Felipe Paiva, o projeto é uma oportunidade para preparar e integrar novos candidatos no processo seletivo do Google.

“Reconhecemos os desafios enfrentados por esses profissionais, por isso estamos focados em fortalecer esse aprendizado técnico durante o programa Prep Tech. Os candidatos terão todo suporte nessa jornada para que possam construir as habilidades necessárias na área de Engenharia de Software e obterem sucesso nas entrevistas”, disse.

No processo de inscrição do Prep Tech, é necessário ter nível de inglês intermediário, cinco anos de experiência profissional em tecnologia ou três anos de experiência caso tenha formação acadêmica em cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Software ou outras disciplinas de ciências exatas, como Física, Matemática e Sistemas de Informação. Para conhecer mais sobre o programa, basta acessar o link.

Expansão de engenharia do Google no Brasil e vagas abertas

Novas oportunidades para profissionais das áreas de engenharia e desenvolvimento de software seguem em alta no Brasil. Em anúncio recente, o Google confirmou a abertura de mais um Centro de Engenharia no Brasil, desta vez em São Paulo. Embora o novo espaço tenha previsão de lançamento em 2026, a empresa já está contratando um número significativo de novos engenheiros no país.

Atualmente, existem vagas abertas no site goo.gle/vagasBR, que incluem oportunidades em diversos níveis de carreira para áreas estratégicas, como segurança, infraestrutura, Busca, entre outros, com posições abertas em São Paulo e também em Belo Horizonte. Também em linha com os esforços para aumentar a diversidade na engenharia, há canais dedicados à candidatura de pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência (PcD).

Sobre a Ada

Ada é uma empresa de educação impulsionada por tecnologia no Brasil. Com sua plataforma resolve a escassez de habilidades em tech, oferecendo busca de talentos, desenvolvimento de pessoas e mapeamento de habilidades para empresas. São dezenas de módulos de formação, centenas de cursos digitais e assessments com uma taxa de conclusão de 96%. É gratuita para estudantes e eficaz para empresas. Acesse também o website, LinkedIn e Instagram da Ada.

