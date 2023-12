Amazonas tem cidade com mais pardos do Brasil, aponta Censo 2022

Manaus (AM) – Localizada no interior do Amazonas, a 271 km de Manaus, Boa Vista do Ramos é o município brasileiro com maior número de pessoas autodeclaradas pardas, segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta sexta-feira (22). Ao todo, 92,7% da população se dizem pertencentes a esse grupo étnico.

O restante da população da cidade é composto por 3,8% de pessoas brancas, 2,1% de indígenas, 1,2% de pretos e apenas 0,02% de habitantes autodeclarados amarelos.

Cidade de Boa Vista do Ramos, em Manaus, é conhecida como pela produção do mel — Foto: Reprodução/Prefeitura

Conhecida como a cidade mais doce do Amazonas devido à produção do mel, a população de Boa Vista do Ramos (AM) chegou a 23.785 pessoas no Censo de 2022, o que representa um aumento de 58,79% em comparação com o Censo de 2010. Um dos fatores que impulsionou o crescimento populacional foi a conclusão da reforma da unidade da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) no município, em 2021.

Em todo o Brasil, pela primeira vez a população é composta majoritariamente por pessoas pardas. Na comparação com os resultados do Censo 2010, considerando o aumento de 6,5% da população total, destaca-se o crescimento de 42,3% de brasileiros autodeclarados pretos e de 11,9% pardos, enquanto houve um decréscimo de 3,1% da população branca.

O IBGE utiliza o conceito de “raça” como uma categoria socialmente construída na interação social e não como um conceito biológico. Na pesquisa, cada pessoa responde ao IBGE a sua percepção sobre a cor ou raça a que pertence, baseado em critérios como origem familiar, cor da pele, traços físicos, etnia e pertencimento comunitário, entre outros. Além disso, o instituto afirma que essas cinco categorias estabelecidas na investigação (branca, preta, amarela, parda e indígena) também podem ser entendidas pelo informante de forma variável.

No entanto, o manual de entrevista do Censo conceitua cada uma das categorias. A pessoa parda, por exemplo, é definida como aquela “que se declarar parda ou que se identifique com mistura de duas ou mais opções de cor ou raça, incluindo branca, preta, parda e indígena”. Já a amarela é definida como “pessoa de origem oriental: japonesa, chinesa, coreana etc”.

História marcada por conflitos

Boa Vista do Ramos surgiu em meio a conflitos sangrentos entre os colonizadores portugueses e a população indígena residente na região. Após a fundação da Aldeia de Luséa, em 1798, vários conflitos ocorreram na região, com a participação de cabanos, oriundos da Cabanagem.

A Cabanagem foi uma revolta popular extremamente violenta, ocorrida de 1835 a 1840, na província do Grão-Pará, que compreende atualmente os estados de Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia. A rebelião tinha como objetivo a independência da região, que enfrentava uma crise econômica e social sob o regime centralizado e regencial de D. Pedro I. Durante o feito histórico, indígenas, negros e pobres que lideravam o movimento foram mortos pelas tropas imperiais.

Quando a Província do Amazonas foi criada, em 1850, Luséa integrou um dos quatorze municípios existentes na província. Seu nome foi alterado, em 1892, para Maués. Em 10 de dezembro de 1981, através de Emenda Constitucional, o povoado de Boa Vista do Ramos, além de outros territórios pertencentes à Maués e áreas adjacentes dos municípios de Barreirinha e Urucurituba, passaram a constituir o novo município de Boa Vista do Ramos.

Cidade do mel

De acordo com o Governo do Amazonas, o município de Boa Vista do Ramos é conhecido como a cidade do mel e o destino mais doce do estado. Doces, bebidas e cosméticos produzidos com a iguaria são especialidades da região.

Boa Vista do Ramos (AM) é conhecida como a cidade mais doce do estado pela produção do mel — Foto: Janailton Falcão/Amazonastur

Um dos passeios turísticos da cidade é conhecer todo o processo de extração, produção e armazenamento do mel nas comunidades de Boa Vista do Ramos. Destacado pelo aroma, coloração e pela leve acidez, a iguaria já possui delimitação territorial ao receber o selo de Indicação Geográfica (IG), que garante a procedência do produto e fortalece a comercialização no município.

Criadas por famílias locais, o município tem mais de 1.156 colônias de abelhas, que são agentes polinizadores das árvores e garantem equilíbrio ambiental. Boa Vista do Ramos é referência na criação de abelhas sem ferrão.

*Com informações do OGLOBO

Leia mais:

Nei Rodrigues assume Manauscult após exoneração de Osvaldo Cardoso

Aproximadamente 20 mil pessoas devem deixar Manaus durante período do Natal

PRF intensifica fiscalização nas rodovias durante o feriado de Natal