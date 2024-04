Safra de cupuaçu fortalece comercialização em feiras de Manaus

Manaus (AM) — Os consumidores das tradicionais Feiras de Produtos Regionais do Governo do Estado, administradas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), poderão encontrar, nessa semana, o cupuaçu com facilidade. A unidade do fruto, rico em vitaminas, está sendo vendido a partir de R$ 5. Os doces e demais derivados variam entre R$ 4 e R$ 17.

No Amazonas, mais de quatro mil produtores cultivam o cupuaçu, com destaque para a maior produção nos municípios de Presidente Figueiredo, Novo Remanso e Autazes, segundo dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

O produtor Samuel Glória, de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), comercializa o fruto nas feiras na capital amazonense e ressalta que o espaço disponibilizado pela ADS é a oportunidade de escoar a produção e garantir renda.

“O cupuaçu, assim como outras frutas, também sofreu atraso e queda na produtividade, devido à estiagem de 2023 que nos prejudicou. Mas, a gente está com ele na feira, vendendo aí até o final de abril”, salientou.

“No ano passado, todas as culturas agrícolas exploradas no Amazonas sofreram uma queda na produtividade. Isso ocorreu devido à escassez de chuva e à falta de água no solo. Essa situação resultou em uma drástica redução na produtividade agrícola. Além disso, esses fatores contribuíram para o surgimento de pragas e doenças, forçando as plantas a se adaptarem a novas condições”, explicou Haroldo Cunha, chefe de departamento de negócios agropecuário e pesqueiros da ADS.

Com os derivados da fruta, a banca Sabores Amazônicos vem conquistando o paladar dos manauaras e turistas, que passam pelas feiras da ADS realizadas no Manaus Plaza Shopping e Shopping Ponta Negra. Ao todo, a banca oferece mais de sete produtos derivados do cupuaçu.

A feirante Gillane Buzaglo fala do sucesso de vendas das opções dos produtos feitos da polpa da fruta, que varia do biscoito ao doce cristalizado, a popular jujuba.

“Aqui na Banca Sabor Amazônico, temos derivados do cupuaçu: trufa, bala, geléia, doce, biscoito, doce cristalizado e cocada. Todos são feitos com cupuaçu de forma artesanal. Nossos clientes adoram essas delícias e, inclusive, as levam para fora do Brasil”, ressaltou.

Idam

De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM), em 2023, aproximadamente 4.090 mil produtores se dedicaram ao cultivo do cupuaçu. A safra total dessa produção alcançou 4.845.750 unidades.

Entre os municípios, Presidente Figueiredo se destacou como o maior produtor, cultivando cerca de 648.000 mil unidades dessa fruta. Logo em seguida, a comunidade de Novo Remanso, no distrito de Itacoatiara, contribuiu com um total de 592.000 mil unidades dos frutos. Além disso, o município de Autazes também teve uma produção significativa, cultivando aproximadamente 496.000 mil unidades.

Confira abaixo o calendário

Terça-feira

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada – Das 15h às 19h

Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova – Das 14h às 19h

Quarta-feira

Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra – Das 15h às 19h

Quinta-feira

Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio – Das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada – Das 15h às 19h

Sábado

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo – Das 5h às 11h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova – Das 5h às 11h

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva – Das 07h às 15h

Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis – Das 5h às 9h

Domingo

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra – Das 6h às 11h

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva – Das 7h às 12h

*Com informações da assessoria

