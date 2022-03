Curso de eletricista é ofertado às reeducandas do Centro de Detenção Feminino

Manaus (AM) – Com a finalidade de capacitar e dar oportunidade às Pessoas Privadas de Liberdade (PPLs), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a empresa terceirizada Reviver, iniciaram mais uma série de capacitações.

Desta vez, 20 internas do Centro de Detenção Feminino (CDF) fazem parte da nova turma do curso de eletricista predial.

O curso está sendo ministrado no Centro Feminino de Educação e Capacitação (Cefec) localizado no Km 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).

A capacitação faz parte do programa Conhecimento que Liberta, promovido pela Seap, que visa oferecer uma proposta de qualificação e inclusão.

Ao finalizar o curso, as reeducandas estarão aptas a atuarem na área de manutenção elétrica. O curso tem previsão de término para o dia 15 de abril, e contará com carga horária de 90 horas, com direito a certificação.

“Essa é mais uma oportunidade de fazer com que nossas internas tenham uma nova profissão. A oferta dessa capacitação tem gerado interesse das próprias reeducandas e por isso temos a preocupação de sempre oferecer qualificação profissional para todos”, ressaltou o coronel Paulo Cesar, titular da Seap.

Para a reeducanda Priscila (nome fictício), a oportunidade veio no momento certo.

“Sempre fui curiosa em aprender coisas novas. A área elétrica já me despertava interesse, mas como essa área era considerada do universo masculino, tive receio em fazer. Agradeço à Seap por me proporcionar a oportunidade de me qualificar”, finalizou.

Mais oportunidades

Todos os meses o Cefec oferta cursos de capacitações às reeducandas do Centro de Detenção Feminino.

