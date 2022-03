Colaboradores da Seap recebem palestra sobre prevenção do câncer colorretal

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio do Departamento de Saúde do Sistema Penitenciário do Amazonas (DSSPAM), promoveu nesta sexta-feira (25) uma palestra para os colaboradores, alusiva ao Março Azul Marinho, mês de prevenção ao câncer colorretal.

A ação de conscientização tem como objetivo orientar a todos sobre os cuidados a serem tomados para prevenção contra esse tipo de câncer.

As enfermeiras residentes do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, Andreia Cardoso e Suelem Nascimento, conduziram a palestra, que ocorreu no auditório da Seap.

Durante a apresentação, as enfermeiras apresentaram dados sobre número de casos no estado, assim como sobre sintomas, causas e meios de prevenção.

Na ocasião, o secretário de Administração Penitenciária, coronel Paulo Cesar, esteve presente e aproveitou para agradecer e enfatizar a preocupação que a secretaria tem com seu corpo de colaboradores.

“Aproveito a oportunidade para agradecer e parabenizar todos os envolvidos para a realização destas palestras que ocorrem mês a mês, mostrando que cada vez mais a secretaria, por meio do Departamento de Saúde, está empenhada em alertar os seus colaboradores sobre os cuidados com sua saúde. Cuidar da saúde é importante e não negligencie isso, obrigado”, declarou o titular da Seap.

A chefe de Departamento de Saúde da Seap, Carolina da Motta, falou sobre a importância das palestras de conscientização como forma de prevenir e alertar os servidores sobre os cuidados que devem ter com sua saúde.

“Palestras como estas têm sua importância, pela incidência de câncer como do colorretal que atinge um número expressivo de pessoas em nosso estado. Em razão de ser um tema negligenciado, esperamos que com esta palestra possamos combater e conscientizar sobre os perigos que a falta de informação traz para a saúde de cada indivíduo”, pontuou.

Câncer colorretal

O câncer do tipo colorretal é uma doença silenciosa, que atinge em sua grande maioria o público masculino.

São fatores agravantes para o seu surgimento o consumo de carne vermelha em excesso, assim como carnes processadas, como salsicha, presunto, enlatados e afins.

Em 90% dos casos, o tumor se origina a partir de um pólipo adenomatoso que, ao longo dos anos, sofre alterações progressivas em suas células.

Portanto, a principal forma de prevenção do câncer colorretal é o seu rastreamento por exames como colonoscopias, visando a detecção e retirada dos pólipos antes de se degenerarem em câncer.

Conscientização

O Departamento de Saúde do Sistema Penitenciário realiza mensalmente palestras e ações alusivas ao tema de cada mês para que o cuidado da saúde de cada colaborador ganhe a devida atenção.



