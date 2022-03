Reeducandos de Parintins realizam curso de elétrica de baixa tensão

Parintins (AM) – Reeducandos da Unidade Prisional de Parintins (UPPIN), localizada na avenida Nações Unidas, área central do município, iniciaram nesta semana o curso de elétrica de baixa tensão.

O curso é oferecido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), visando qualificar os internos por meio do programa Conhecimento que Liberta.

Desta vez, 16 internos estão buscando qualificação por meio do curso ofertado.

As aulas iniciaram na terça-feira (15), com previsão de conclusão para o início do mês de maio, de forma presencial de segunda a sexta com aulas teóricas e práticas, totalizando carga horária de 160 horas.

Para o secretário titular da pasta, coronel Paulo Cesar, essa é mais uma iniciativa do Governo do Amazonas por meio da Seap, para promover conhecimento às Pessoas Privadas de Liberdade (PPLs).

“Trabalhamos incansavelmente para garantir oportunidades de conhecimentos e qualificações aos apenados, para que eles possam remir suas penas de forma produtiva e quando estiverem prontos, retornar ao convívio da sociedade preparados”, destacou.

“Fico muito feliz quando iniciamos mais um curso. Minha gratidão à Seap porque, desde que cheguei aqui, tem me dado oportunidade de adquirir mais conhecimentos, para com isso eu conseguir cumprir minha pena e lá fora coloque em prática tudo que aprendi aqui”, relatou um dos reeducandos participante do curso.

Ressocialização

Atualmente 35 internos estão inscritos no Programa Conhecimento que Liberta, no município de Parintins.

