Abril Azul: Cine Inclusão ofertará sessões de cinema para pessoas com autismo, em Manaus

Manaus (AM) — O Shopping Ponta Negra terá duas sessões do Cine Inclusão, neste mês, como parte da programação do Abril Azul, o mês da conscientização sobre o autismo. As sessões estão marcadas para os dias 20 e 27 de abril, com exibição dos filmes “Kung Fu Panda 4” e “Evidências de Amor”.

Desde o início do mês, o centro de compras da Zona Oeste de Manaus está com uma programação repleta de ações para chamar atenção sobre o autismo. Além da sessão cinematográfica, o shopping já realizou emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), promoveu um evento exclusivo para crianças no Zoo Parque.

O Shopping Ponta Negra oferece uma série de suportes para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que frequentam o centro de compras, com o empréstimo gratuito de abafadores de ruído com a finalidade de ajudar a criar um ambiente mais acolhedor, além de kit sensorial para suporte das crianças em crise. Os materiais podem ser solicitados no Espaço Família, mediante cadastro.

“O Shopping Ponta Negra tem esse cuidado permanente de oferecer gratuitamente os abafadores e também realiza e promove ações ao longo do ano direcionadas às pessoas com TEA e aos familiares, como o Cine Inclusão. Neste mês de abril, nos engajamos nessa conscientização, por entendermos que é preciso incluir essa população e seus familiares e disseminar o respeito sobre esse tema”, disse a gerente de Marketing do shopping, Priscila Furtado.

O Cine Inclusão começa no dia 20 de abril com uma sessão voltada ao público infanto-juvenil. O filme escolhido foi “Kung Fu Panda 4”. Já no dia 27 de abril, a sessão é destinada à população adulta e terá exibição do filme “Evidências de Amor”. As sessões começarão às 15h. O acesso é gratuito para pessoas com TEA e o acompanhante paga meia entrada, devendo apresentar o laudo ou a carteirinha de identificação formalizando a condição da pessoa autista.

Para deixar a sala de cinema adequada à sensibilidade das pessoas com TEA, o Shopping Ponta Negra explica que a Cinépolis segue protocolos, como a redução de 50% da iluminação e o volume do som também é reduzido durante toda a sessão.

Shopping Ponta Negra

O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. O shopping reúne aproximadamente 176 opções entre lojas e quiosques nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D).

O Shopping Ponta Negra é pet friendly, permitindo circulação de animais de pequeno e médio porte em suas dependências e conta com Espaço Família, bicicletário, empréstimo de cadeiras de rodas motorizadas, pet car e carrinhos de bebê, e wi-fi gratuito.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Escritora manauara Myriam Scotti marca presença em eventos literários e psicanalíticos

Semana da Arte e do Livro oferecerá oficinas, jogos e sessão de autógrafos, em Manaus

‘Buia Teatral’: Cia amazonense abre as portas para estudantes vivenciarem esse universo