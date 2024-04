‘Sorriso Maroto — As Antigas’ retorna a Manaus em maio para alegrar pagodeiros

Projeto do grupo carioca, levou uma multidão para a Arena da Amazônia em abril do ano passado. Desta vez, show ocorre no Studio 5

Manaus (AM) — Um ano depois de arrastar uma multidão de pagodeiros apaixonados para a Arena da Amazônia, o projeto “Sorriso — As antigas” volta a Manaus no dia 4 de maio prometendo ser mais um marco na carreira do grupo Sorriso Maroto que, em mais de 25 anos de história, tem inúmeras canções que embalam a vida de milhares de pessoas.

Desta vez, o show que revive a carreira do grupo carioca ocorre no Studio 5, a partir das 22h.

O anúncio do show na capital amazonense mexeu com milhares de apaixonados — e emocionados — que se preparam para curtir os clássicos do Sorriso. As vendas dos ingressos ocorrerem de forma online e presencial, com valores que variam conforme o setor escolhido pelo público.

Pela internet, a venda ocorre no site da Bilheteria Digital: https://www.bilheteriadigital.com/sorriso-maroto-as-antigas-manaus-04-de-maio e, presencialmente, nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara.

As compras realizadas pela internet sofrerão acréscimo da taxa de serviço (taxa de conveniência) e juros incidente sobre as compras parceladas.

Já as compras feitas nos pontos físicos poderão ser parceladas em até seis vezes, sem juros.

Confira os valores por cada setor e serviços oferecidos:

PISTA ‘Nada de Pensar em Despedida’: R$ 120 (4º lote);

FRONT STAGE ‘Me olha nos olhos’ (com entrada diferenciada, além de bares e banheiros exclusivos): R$ 210 (4º lote);

CAMAROTE VIP OPEN BAR ‘Diz que quer ficar’ (possui entrada diferenciada, bares e banheiros exclusivos, visão privilegiada do evento, open bar de água, cerveja, refrigerante, whisky até o final do evento): R$ 560 (2º lote).

