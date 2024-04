Prefeitura e MP-AM iniciam projeto ‘Escola em Paz’

Manaus (AM) – Em parceria com o Ministério Público do Amazonas (MP-AM), a Prefeitura de Manaus iniciou, nesta quarta-feira (17), o projeto “Escola em Paz”. A ação vai acontecer durante todo o ano letivo em unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) com maior vulnerabilidade, indicadas pelas Divisões Distritais Zonais (DDZs).

O projeto tem o objetivo de promover a socialização da vivência da metodologia da Justiça Restaurativa no âmbito escolar para viabilizar a cultura da paz nas relações interpessoais dentro da escola. A escola municipal Divino Pimenta Faleiros, no Jorge Teixeira, da DDZ Leste 2, foi a primeira a receber o projeto.

A ação acontece por meio de círculos de conversa com duração de 2 horas, em que é abordado temas relevantes do convívio e vivências dos estudantes, com o intuito de oportunizar momentos de reflexão, diálogo e motivar mudanças comportamentais diante de conflitos vivenciados. Os alunos participaram de uma atividade pedagógica na quadra esportiva da unidade e ao final assinaram um termo de compromisso com o projeto.

“Esse diálogo na escola é muito importante para trazer a paz, acabar com a violência na escola, xingamentos e tornar nosso ambiente escolar muito mais agradável, seguro e melhorar o nosso convívio, entre alunos e professores dentro e fora da sala de aula”, afirmou o aluno, Alecksander Barbosa, 12, do 7º ano.

As escolas selecionadas pelas DDZs recebem orientação prévia do Núcleo de Parcerias Institucionais (Nupi) da Semed, com a participação dos gestores e alunos. Para a gestora da unidade de ensino, Lídia Mara da Silva, o projeto é muito importante para que a cultura da paz seja implantada nas escolas. “Trabalhar a cultura de paz com os alunos e agora incluir os professores, é muito importante já que eles convivem muito mais tempo com os estudantes e conhecem bem a necessidade de cada um, e a comunicação entre eles deve ser muito clara para evitar qualquer conflito”, mencionou a gestora.

Já para a procuradora de Justiça do MP e coordenadora do projeto, Anabel Mendonça, a parceria entre Prefeitura e Ministério Público vai fomentar a cultura de paz na sociedade. “Essa parceria entre Prefeitura e Ministério Público vai fomentar a cultura de paz por meio da comunicação entre os envolvidos, evitando conflitos maiores ou desnecessários, que poderiam ser resolvidos simplesmente com uma conversa”, explicou Anabel.

*Com informações da assessoria

