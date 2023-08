Manaus disponibiliza internet Starlink para escolas ribeirinhas

A gestão municipal conquista um marco histórico, tendo em vista que Manaus é a primeira capital do Brasil a receber a internet corporativa Starlink. Essa iniciativa beneficiará 75 escolas municipais, nas zonas rural e rodoviária da capital. Para garantir a Educação 4.0 aos estudantes, a Prefeitura de Manaus, em parceria com as empresas ACC Serviços e Via Direta Telecom, tem implantado o respectivo sistema de internet, desde o mês de julho deste ano, para oferecer a internet banda larga de alta potência, via satélite.

Para vistoriar a instalação dos novos equipamentos, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Ensino (Semed) acompanhou a instalação da rede na escola municipal José Sobreiro do Nascimento, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, às margens do rio Negro, zona rural. O equipamento de internet é caracterizado por ser fixado em lugares estratégicos, visando a melhor conexão via satélite, antena independente, no caso de falta de energia há aproximadamente 40 minutos de funcionamento automático e fornecimento de 200 mega de internet.

Para a secretária municipal de Educação, Dulce Almeida, a atual gestão da prefeitura tem valorizado os manauaras, em todas as zonas geográficas da cidade, bem como o sistema tecnológico implantado nas escolas beneficiadas promove uma melhor abordagem de ensino e alta performance na comunicação.

“Essa internet é permanente, além de ser um avanço imenso para a área de tecnologias educacionais da nossa educação. Ter acesso à internet de qualidade contribuirá para que nossos estudantes possam obter novos conhecimentos, por meio de pesquisas, vídeos e aplicativos. A gestão do prefeito David Almeida está sendo pioneira, devido ao fato da nossa capital amazônica, Manaus, ser a primeira do Brasil a adquirir o sistema Starlink. Somente um administrador sério e competente tem essa visão de inovação, em busca das melhores alternativas para solucionar adversidades históricas na nossa região”, comentou a secretária.

Conceito

Starlink é a primeira e a maior constelação de satélites do mundo, usando uma órbita terrestre baixa para fornecer internet banda larga via satélite, capaz de suportar transmissão, jogos on-line, chamadas de vídeo e serviços de streaming. Contemplando, além da conexão satelital de alta capacidade, câmeras de vigilância, controle e manutenção assistida, por meio da manutenção pró-ativa, monitoramento permanente e eficaz de todo sistema local e via satélite.

Inovação

O chefe da Divisão de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI) da Semed, Tiago Pereira, detalhou sobre a especificidade da rede de internet e os avanços desse sistema tecnológico para a rede municipal de ensino, mais propriamente para a Divisão Distrital Zonal (DZZ) rural.

“Temos que agradecer ao prefeito David Almeida e à secretária Dulce Almeida, porque estamos revolucionando totalmente a tecnologia na zona rural de Manaus. Estamos saindo de uma internet de um mega, em que tínhamos muita dificuldade, para 200 mega. Assim, nossas escolas estão inseridas na educação 4.0. Além disso, todo serviço administrativo será realizado na sede da escola, sem o professor ou gestor precisar se deslocar da sua escola até a sede da DDZ rural ou da Semed. Tudo poderá ser trabalhado na escola, mostrando que a administração atual tem compromisso”, declarou.

Para um dos diretores da empresa ACC e Via Direta, representante oficial da Starlink, Adriano Chagas, o objetivo é promover a conectividade em zonas isoladas no mundo, sendo o sistema Starlink sinônimo de inovação e alta velocidade de comunicação.

“A rede da Semed é muito complexa, porque engloba uma série de limitações de logística, pelo rio Negro, Solimões e rodovia. Então, o Starlink vai contribuir no sentido de levar uma conexão nível ‘excelente’ de qualidade, melhorando a comunicação nessas escolas. Além disso, essa internet é o que tem de melhor no mundo e, principalmente, em áreas mais isoladas. Com satélites de primeira linha e alta performance conseguimos chegar a 200 mega de velocidade em cerca de 60 milissegundos, que é a latência nível fibra óptica, encontrada em grandes regiões metropolitanas do mundo”, compartilha.

Nova realidade

De acordo com a chefe da Divisão Distrital Zonal (DDZ) rural, Rosa Denise, a nova conexão chega para mudar a realidade das comunidades ribeirinhas. Além disso, ela detalhou os desafios que os profissionais da educação enfrentavam em relação a esse contexto.

“Dentro da zona rural, a internet sempre foi um grande entrave na educação. Os nossos gestores se deslocavam de suas escolas, às vezes até 4 horas de viagem, para conseguir ter acesso à internet. Hoje, com essa mudança, teremos educação de qualidade e educação 4.0. Sabemos que, hoje, a internet é a ponta para tudo que queremos fazer. Isso tudo é um grande sonho que está sendo concretizado. Obrigada a todos que pensaram para sairmos de um mega para 200 mega”, enfatizou.

Beneficiados

De acordo com a gestora da escola municipal José Sobreira do Nascimento, Maria Ozenilda de Lima, responsável por atender 278 estudantes da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, a vida dos estudantes e das famílias será transformada.

“Essa internet vem em um momento ímpar, porque as dificuldades, aqui na zona ribeirinha, são intensas em relação ao acesso à internet. Mas uma internet desse porte, via satélite, fará todo o diferencial em nossa vida e da comunidade. Por meio dela, poderemos atender melhor a comunidade e nossos alunos. Será o diferencial na vida deles e dos nossos professores”, frisou a educadora.

Com o sorriso no rosto e bastante expectativa com a novidade, a estudante do 9° ano, Amanda Lira, 14 anos, ficou muito feliz e entusiasmada com a implantação do sistema em sua escola, em plena região amazônica, na região Norte do Brasil.

“Vai ajudar bastante no estudo, porque antes não dava muito para acessar as coisas e com essa internet que está chegando aqui a gente vai poder utilizar para fazer pesquisas, que antes não tinha como. Vai melhorar bastante nosso aprendizado em sala de aula e vai ajudar muito mesmo, principalmente para nós, que somos estudantes da zona ribeirinha”, finalizou.

*Com informações da assessoria.

