Em Manaus, chef desenvolve bolo congelado de chocolate com cobertura de cupuaçu

Manaus (AM) — A Natan Congelados lançou uma novidade no setor de confeitaria. O chef Bruno Muller, responsável pela produção da empresa, desenvolveu um bolo congelado de chocolate com cobertura de geleia de cupuaçu.

A fruta de sabor marcante foi a inspiração do chef para a criação da novidade, que já está disponível nas lojas Natan. Além do bolo, o cupuaçu também é utilizado na receita de massa de pudim congelada.

As sobremesas têm como vantagem, além do sabor, a praticidade e a economia de tempo. O bolo de chocolate com cobertura de geleia, por exemplo, é disponibilizado totalmente pronto.

“A pessoa tem apenas que descongelar por 30 minutos e já pode consumir em seguida. Tudo isso, sem perder o frescor e a textura”, destaca.

Segundo Bruno Muller, na Natan, antes que os produtos cheguem às lojas são realizados estudos e testes até chegar à versão final. “Avaliamos desde o tipo de ingredientes, tempo de descongelamento, textura, sabor. Tudo isso, para garantir que o cliente tenha uma experiência gastronômica realmente positiva”, explica.

Além do bolo, o cupuaçu é o ingrediente principal também da massa de pudim congelada. Diferente do bolo, sendo vendido pronto para o consumo, a massa é necessária descongelar e assar. “Até a calda, tradicional no pudim, é possível comprar pronta nas lojas da Natan. É realmente muito prático”, disse.

O chef Bruno Muller acrescenta que, além de ser vantajoso para ter em casa, os produtos também são excelentes para as pessoas que querem iniciar um negócio na área de gastronomia. “O custo-benefício para os empreendedores é bastante vantajoso”, frisa.

A Natan Congelados conta com quatro lojas em Manaus, e uma em Manacapuru, no Amazonas, e outra em Boa Vista, Roraima. Os endereços estão disponíveis no Instagram @lojasnatan.

Sobre a empresa

O Grupo Natan Congelados foi fundado em 1979, inicialmente atuando como panificadora. Anos depois, passou a se dedicar à fabricação e distribuição de produtos como pães, salgados e bolos congelados, para estabelecimentos comerciais. A empresa possui, atualmente, um portfólio com mais de 100 produtos de fabricação própria, entre pães, pão de queijo, salgados, salgados para coquetel, bolos e doces.

Um dos pilares da Natan é oferecer ao cliente praticidade e economia de tempo, aliado à qualidade nos produtos. Para isso, é feito um trabalho constante de pesquisa, principalmente, para os itens terem o sabor e o frescor como se estivessem sidos fabricados na hora. O uso de ingredientes selecionados e tecnologia de ponta são destaque nos produtos da Natan.

