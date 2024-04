Manaus (AM) – O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), deputado estadual Roberto Cidade, é o pré-candidato a prefeito de Manaus que mais cresceu na pesquisa divulgada nesta quinta-feira (18) pelo Instituto Pontual Pesquisas. Cidade saiu de 7,1%, percentual obtido no primeiro estudo divulgado no dia 1º de março de 2024, para 9%, na amostragem realizada entre os dias 12 e 16 de abril.

De acordo com o Pontual Pesquisas, Roberto Cidade aparece em empate técnico na terceira colocação com o deputado federal Capitão Alberto Neto, que obteve 9,1%.

Ainda de acordo com a amostragem divulgada hoje, Cidade é o postulante ao cargo de prefeito de Manaus que tem a menor rejeição entre os nomes colocados na pesquisa. É apenas 5,3% de rejeição, enquanto o prefeito de Manaus, David Almeida, lidera com 26,6%. No estudo divulgado em março, Cidade apareceu com 5,7% de rejeição entre o eleitorado entrevistado. ISO significa que Cidade é o que tem o mais alto potencial de crescimento ao longo do processo eleitoral.

Segundo o Instituto Pontual Pesquisas, foram entrevistadas 1.066 pessoas de forma presencial, entre os dias 12 e 16 de abril, em 63 bairros da capital amazonense. O número de registro na Justiça Eleitoral é AM 9521/2024.

*Com informações da assessoria

