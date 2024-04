Prefeitura promove oficina de Cenografia que ensina técnicas e conceitos no campo do teatro

Participantes terão a chance de mergulhar no processo criativo do renomado cenógrafo

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus anuncia a oferta da oficina de Cenografia como parte integrante do Programa de Formação Artístico-Cultural (Promfac), que acontece de 29/4 a 3/5, no Centro de Arqueologia de Manaus (CAM), no centro histórico.

Dedicado ao desenvolvimento e aprimoramento das habilidades artísticas, o Promfac promove a educação cultural e artística em diversas comunidades. Este mês, o programa apresenta a oficina de Cenografia, com o renomado instrutor Juca di Souza, reconhecido por suas marcantes contribuições em produções como “A Bela e a Fera” e “Menino Maluquinho”, entre outros projetos.

Conforme explica o diretor-presidente da Manauscult, Reginei Rodrigues, a iniciativa contribuirá significativamente para o desenvolvimento cultural da capital amazonense.

“Estamos orgulhosos em oferecer a oficina de Cenografia como parte do nosso compromisso com o desenvolvimento cultural em Manaus. Acreditamos que a arte tem o poder de unir comunidades e enriquecer vidas. Sob a orientação de Juca di Souza, os participantes terão a oportunidade única de aprimorar suas habilidades e explorar o mundo da cenografia teatral”, frisou o diretor-presidente da Manauscult.

Objetivos

A oficina, ministrada por Juca di Souza, oferece uma oportunidade única de explorar técnicas e conceitos essenciais no campo da cenografia teatral. Os participantes terão a chance de mergulhar no processo criativo do renomado cenógrafo, aprendendo a explorar os fundamentos da cenografia teatral, sobre a concepção e execução de cenários memoráveis que encantam plateias ao redor do mundo e a adquirir insights valiosos sobre o processo criativo.

Inscrições

As inscrições estão abertas para 30 vagas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/PBepB3yAzVheuQCCA. A oficina é voltada para estudantes, profissionais e entusiastas das artes cênicas que desejam aprofundar seus conhecimentos em cenografia.

A oficina será realizada no Centro de Arqueologia de Manaus (CAM), situado na avenida 7 de Setembro, nº 350, Centro, zona Sul, de 29/4 a 3/5, das 18h às 21h.

*Com informações da assessoria

