Espetáculo amazonense ‘As Cores da América Latina’ é indicado a premiação nacional de teatro

Manaus (AM) – Assinado pela Panorando Cia e Produtora, o espetáculo amazonense ‘As Cores da América Latina’ é indicado ao 34º Prêmio Shell de Teatro na categoria ‘Destaque Nacional’, inédita nesta edição e com o objetivo de ampliar as chances de visibilidade para espetáculos de todo o país. O anúncio da premiação será nesta terça-feira (12), em São Paulo.

É a primeira vez que o Amazonas está entre os finalistas da premiação nacional que reconhece os melhores profissionais da classe teatral. Além do espetáculo amazonense, a categoria ‘Destaque Nacional’ tem indicados da Bahia, do Paraná e de Minas Gerais.

Fábio Moura, diretor da Panorando Cia e Produtora, comemora a indicação do espetáculo que envolve uma intensa pesquisa sobre expressões artísticas, como dança, teatro e circo.

“Ficamos completamente extasiados! É o principal prêmio das artes cênicas no Brasil, e pela primeira vez, criaram uma categoria para reconhecer os principais espetáculos estreados em todo o país em 2023. Essa indicação representa muito também porque reafirma o caminho que estamos seguindo explorando as fronteiras entre a Dança e o Teatro, a cultura popular e a cena. Então além do espetáculo em si, a nossa pesquisa geral também tem sido reconhecida e valorizada”, afirmou.

Artistas da Panorando vão participar da solenidade de entrega do 34º Prêmio Shell de Teatro, nesta terça-feira, 12 de março de 2024, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

As Cores da América Latina

O espetáculo é inspirado em três manifestações culturais latino-americanas: Fiesta de la Tirana (Chile), Huaconada (Peru) e Cavalo-Marinho (Brasil). Os artistas performatizam envolvendo expressões artísticas, como dança, teatro e circo. A estética visual marca por suas cores fortes e vibrantes, e os personagens usam máscaras de Fofão – figura do tradicional Carnaval Maranhense.

A Panorando já levou a produção para conceituados eventos artísticos, entre eles: 14º Festival Amazônia Encena na Rua (Porto Velho/RO), 31º Festival de Inverno de Garanhuns (Pernambuco/RE), 11º Festival Amazonas de Dança (Manaus/AM) e 17º Festival de Teatro da Amazônia (Manaus/AM).

Recentemente, o espetáculo também realizou uma circulação com apresentações gratuitas em praças, parques e espaços alternativos de Manaus. Os artistas levaram a arte e interagiram com o público na Fundação Doutor Thomas, Parque Ponte dos Bilhares, Praça do Manoa, CSU do Parque 10 e Praça do Leme (Compensa).

Corpo Artístico

O espetáculo ‘As Cores da América Latina’ tem a direção geral de Fábio Moura e a coordenação artística de Talita Menezes. Carol Nunes, Fernando C. Branco, Marcos Telles, Talita Menezes e Reysson Brandão são bailarinos e responsáveis pela produção.

*Com informações da assessoria

