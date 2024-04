Primeiro Encontro de Mães Atípicas acontece neste sábado (20)

Manaus (AM) – Em virtude das comemorações do “Abril Azul”, mês que se comemora o “Dia Mundial de Conscientização ao Autismo”, e com intuito de apoiar as mães de filhos atípicos, será promovido, neste sábado (20), às 16h, o 1º Encontro de Mães Atípicas. A reunião acontece na Igreja Batista da Lagoinha Manaus Sede, localizada na avenida Desembargador João Machado, 59, Alvorada, Zona Centro-Oeste.

“As mães que vierem terão uma equipe multidisciplinar com fonoaudióloga, neuropsicopedagogos e psicólogos, para que estas sintam-se abraçadas pela nossa igreja”, disse o pastor William Chaves.

A proposta do evento é um tempo para cuidados com essas mães para lá de especiais, onde terão palestras, ministrações, troca de experiências, autocuidado e participarão de sorteio de brindes.

Segundo Kellyene Silveira, pastora, psicóloga e líder do núcleo psicossocial We Care, da Igreja Batista Lagoinha Manaus Sede, o objetivo é contribuir a integração das mães, “será um momento que elas poderão compartilhar das suas lutas diárias, pois uma mãe atípica tem uma sobrecarga muito alta, será um momento que elas poderão ter troca de experiências com as outras!”, disse.

Haverá palestras e debates com a presença dos profissionais: Thaís Amorim (fonoaudióloga), Cibele Oliveira (psicologia), Nathalia Ferreira (neuropsicopedagoga), Elizabeth Aguiar (neuropsicopedagoga), além da própria Kellyene Silveira.

A mãe atípica, Maria Vitória Lôbo Corado, falará um pouco sobre a experiência do “não saber até o diagnóstico” do seu filho.

“O evento é aberto para todas as mães atípicas da cidade de Manaus e seu filho será muito bem-vindo. Na ocasião, haverá um profissional orientando também sobre o direito dos PCDs”, concluiu Silveira.

Para as crianças atípicas

Haverá uma sala sensorial que é um refúgio para as crianças neuroatípicas para que estas fiquem à vontade, em caso de incomodo pelo excesso de estímulos. O espaço será totalmente adaptado para essas crianças, para que as mães possam levá-las e ficarem despreocupadas enquanto estão participando do encontro.

Nesta sala, haverá profissionais treinados que atuam em escola especial, além do suporte dos voluntários da igreja que passaram por treinamento.

O objetivo do We Care é contribuir para a promoção integral de famílias e indivíduos, em um espírito solidário, cristão e social, através de ações que visam resgatar a dignidade humana e a cidadania, pautados em princípios e valores cristãos. A inscrição é feita através do link https://forms.gle/sX1LAqBdYGzFehup9.

*Com informações da assessoria

