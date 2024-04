Prefeito de Manacapuru é alvo de ação no TRE-AM e pode ter mandato cassado

Prefeito ainda é alvo de investigação do Ministério Público do Amazonas

Manacapuru (AM) — Em março deste ano, o prefeito de Manacapuru, Beto D’Ângelo (Republicanos), foi derrotado no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), após os desembarcadores rejeitarem os embargos de declaração apresentados pelo chefe do município e a vice, Valcileia Flores Maciel, em um processo envolvendo a campanha eleitoral de 2020. Um mês depois do ocorrido, o futuro de Beto é incerto. Podendo perder o mandato, o representante político ainda é alvo de investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/CAO-CRIMO).

No dia 12 de março, o TRE-AM rejeitou a contestação de Beto e Valcileia, onde uma multa foi imposta após a dupla ser acusada de provocar aglomeração durante um evento eleitoral em 2020, violando as restrições impostas devido à pandemia de Covid-19. Para o tribunal, a conduta foi considerada uma violação grave dos princípios democráticos, mantendo a decisão anterior.

A situação de Beto D’Ângelo é delicada por se tratar de ano eleitoral. Enfrentando acusações, o prefeito pode ser cassado, sendo impedido de concorrer a um cargo público nas próximas eleições. Mas, esta não é a única preocupação do prefeito no momento.

Desvio de verbas públicas

Ainda em março, o Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/CAO-CRIMO) e a 3ª Promotoria de Justiça de Manacapuru, iniciou, a segunda etapa da operação “Compadrio”. O foco foi investigar o desvio de verbas públicas destinadas aos Conselhos de Escolas e às Associações de Pais e Mestres das escolas municipais, em um contexto de corrupção e lavagem de dinheiro.

A investigação apontou uma rede de corrupção na Secretaria de Educação e Cultura de Manacapuru, caracterizada por desvios de fundos do salário-educação para contas de servidores, familiares e terceiros. O esquema era comandado por altos funcionários da Secretaria, configurando uma grave malversação de recursos educacionais.

Segundo o Coordenador do GAECO, o promotor de Justiça Igor Starling, foram executados mandados de busca e apreensão. Entre as medidas adicionais, destaca-se o bloqueio de bens dos investigados, que soma mais de quatro milhões de reais, e o afastamento de três servidores de suas funções na Secretaria de Educação e Cultura.

A equipe do Em Tempo entrou em contato com a assessoria de Beto D’Ângelo para tratar sobre a possível cassação de seu mandato, mas até o momento, não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

