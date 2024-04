Empresa de Manaus apresenta projetos tecnológicos durante feira de educação em SP

Manaus (AM) — Mais de dois milhões de pessoas já foram impactadas com as soluções de ensino desenvolvidas pela Innyx, empresa de destaque no mercado brasileiro e que apresentará os projetos durante a Bett Brasil, que ocorre a partir da próxima terça-feira (23) e segue até sexta-feira (26), das 8h às 20h, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Com sede no Amazonas e em São Paulo, a Innyx desenvolve plataformas de ensino à distância e gestão educacional, e corporativa, além de sistemas de ensino e outras iniciativas voltadas para fortalecer a educação básica, ensino médio, técnico e corporativo.

A Innyx apresentará na Bett Brasil a equipe de educadores, com os avanços tecnológicos mais recentes voltados para a educação. Entre eles, projetos que incentivam o desenvolvimento do pensamento crítico; laboratório que proporciona uma experiência única da teoria à prática experimental; plataforma de gerenciamento educacional direcionada às instituições de ensino; sistema que oferece soluções completas, flexíveis e integradas para a educação básica.

Além disso, vai apresentar uma plataforma que oferece capacitação aos estudantes para compreender e respeitar as diferentes identidades culturais do nosso país. A feira Bett Brasil reunirá mais de 300 expositores de 19 países e tem a previsão de receber 35 mil pessoas nos quatro dias.

”Eventos educacionais, como a Bett Brasil, são cruciais para as Edtechs, pois concentram a maioria dos decisores de escolas públicas e privadas. Há anos participamos da feira, pois é uma oportunidade única para apresentarmos nossos produtos educacionais e permitir que os visitantes experimentem, e interajam com nossas soluções. A Innyx é uma empresa de educação mediada por tecnologia, onde todos os nossos produtos, seja através da gamificação digital ou física, possuem um forte viés tecnológico”, comentou o CEO da Innyx, Adler Ismerim.

Um dos projetos que serão apresentados é o “Caminhos da Ciência”, sendo um programa educacional com ensino de ciências utilizando um laboratório móvel completo. Terá também o “Maker Zone”, responsável por proporcionar uma experiência e aprendizado fluente em diferentes técnicas construtivas, via um laboratório móvel equipado com Arduino, impressora 3D e circuitos de Micro:bit.

Outra iniciativa de destaque é o “Plural +”, plataforma de ensino completa, flexível e integrada para a educação básica, técnica e ensino superior. O sistema garante desde a criação de cursos até treinamento para fornecedores e colaboradores.

“Nossos laboratórios móveis de ciências e Makers, assim como nossos jogos desplugados, têm uma conexão com o mundo digital. Dessa forma, trabalhamos nesse movimento híbrido entre o físico e o digital, entre o livro físico e a plataforma, e o conteúdo digital, proporcionando uma experiência de aprendizagem desafiadora e envolvente para crianças, jovens e adultos”, comenta Adler.

Palestras gratuitas

O estande da Innyx na Bett Brasil também oferecerá palestras gratuitas com grandes nomes nacionais como Sérgio Sacani, responsável pelo blog “Space Today” e apresentador do canal Ciência Sem Fim. Ele é geofísico, youtuber, podcaster e um dos principais divulgadores científicos do país. A paixão pela ciência e comunicação educativa, o tornou uma figura reconhecida no cenário científico nacional.

Outra atração do estande é o projeto Ciência em Show, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP) e há mais de 21 anos é conhecido por sua abordagem criativa e divertida para temas científicos. Esse projeto estreou na televisão em 2004, abrindo caminho para a temática científica em programas populares, fazendo o maior sucesso por onde passa.

Conheça mais sobre a empresa, acessando www.innyx.com ou entre em contato por meio do telefone (11) 99141-3029.

*Com informações da assessoria

