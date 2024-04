Carretas de Apoio à Saúde divulgam nova agenda em Manaus; confira datas e locais

Manaus (AM) – As Carretas de Apoio à Saúde do Governo do Amazonas estarão, nos próximos dias, atendendo nas zonas Norte e Sul de Manaus, com a oferta de exames de mamografia e ultrassonografia. A expectativa da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) é receber cerca de 5 mil pacientes, nas duas zonas da cidade.

A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, explica que as Unidades Móveis atuam em todas as zonas da cidade, ficando por um período em cada área e, dessa forma, levando a oferta de exames para mais próximo da população, facilitando o acesso e ampliando o alcance das ações de saúde.

“O propósito do atendimento móvel é ampliar ainda mais a capacidade de oferta de exames que são importantes para a detecção de doenças e tratamento precoce”, destaca a secretária.

A partir de segunda-feira (22), uma das unidades iniciará atendimento no Centro de Convivência da Família Padre Vignola, bairro Cidade Nova, Zona Norte, seguindo no local até 24 de maio. A expectativa é de atender cerca de 2.750 pessoas, de acordo com a secretária Nayara Maksoud.

No dia 29 de abril, a segunda carreta inicia o atendimento no estacionamento do Studio 5 Centro de Convenções, Distrito Industrial 1, Zona Sul, onde permanecerá até o dia 24 de maio. A expectativa é receber aproximadamente 2.200 pessoas, diz Nayara Maksoud.

Os exames nas carretas, frisa a secretária, são direcionados a pacientes que já passaram pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e estão com a autorização de encaminhamento do Complexo Regulador do Amazonas. Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O exame de mamografia possibilita a identificação precoce de alterações suspeitas de câncer, importante para que a paciente inicie logo o tratamento, aumentando as chances de cura. A ultrassonografia, por sua vez, auxilia no diagnóstico de várias doenças.

*Com informações da assessoria

