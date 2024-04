Residencial Viver Melhor 3 ganha creche municipal para mais de 200 crianças

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Educação (Semed) inaugurou a creche municipal Severo Câmara na rua Cachoeira de Santa Rita, no residencial Viver Melhor 3, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Com o número de vagas dobrando em três anos de administração, está é a quinta unidade entregue na gestão do prefeito David Almeida, que visa uma educação de qualidade na capital amazonense.

O prédio, voltado à educação infantil, foi entregue nesta quinta-feira (18) e conta com o total de 18 professoras e 204 crianças matriculadas, sendo 84 crianças, de forma integral, no maternal 1 e 2, e 120 alunos no maternal 3, nos turnos matutino e vespertino.

Esta foi a quinta unidade entregue pela gestão. Foto: Divulgação

“Essa inauguração foi abençoada com essa chuva, quando a gente pode verificar a situação dos telhados e, pelo o que vi, não tem uma goteira e assim é em todas as unidades de ensino que estamos inaugurando. Com essa e mais duas creches que ainda vamos entregar, dobramos o número de vagas que foi oferecido nas outras gestões. Nosso objetivo sempre será oferecer um ambiente escolar e um ensino de qualidade para nossas crianças e adolescentes”, afirmou o prefeito David Almeida.

Para atender as crianças da área, a nova unidade da educação infantil segue o padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), “Tipo B”, desenvolvido pelo programa do governo federal “Pró Infância”, e conta com nove salas de referências, pátio coberto, oito solários com pátios externos, oito banheiros, jardim, espaço para playground, cozinha, dois vestiários, dispensa, buffet, dois fraldários, lactários, seis salas de repouso, rouparia, lavanderia, copa, área de serviço externo, diretoria, secretaria, sala de professoras, recepção, almoxarifado e estacionamento.

Com a inauguração do espaço, as famílias poderão deixar as crianças em ambiente seguro e de aprendizagem, como é o caso da operadora de caixa Iara Cabral, mãe da pequena Kiara Perez, de 2 anos. “Antes eu precisava deixar minha filha com a minha mãe, sabia que ela era muito bem tratada, mas, muitas vezes, minha mãe ficava empatada de fazer as coisas dela e, agora, vamos poder fazer nossas atividades, sabendo que a Kiara está em um local seguro e que o pedagógico dela está sendo desenvolvido”, afirmou a mãe.

