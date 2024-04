Amazonas amplia vacinação contra a dengue para pessoas com idades entre 10 e 59 anos

Recomendação segue orientação do Ministério da Saúde e municípios operacionalizam a vacinação em seus territórios

Manaus (AM) – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) anunciou que ampliou, de forma temporária, a estratégia de vacinação contra a dengue, para o público com idade entre 10 e 59 anos, a partir desta quinta-feira (18).

A estratégia segue orientação do Ministério da Saúde e a operacionalização da ampliação da faixa etária para a vacinação é de responsabilidade dos municípios, por meio das Secretarias Municipais de Saúde. A decisão visa evitar a perda de doses e utilizar as vacinas disponíveis nos estoques dos municípios.

“É importante seguir a recomendação e manter-se imunizado. O Governo do Amazonas pede apoio da população para que siga os calendários de vacinação, como prevenção às doenças. Neste momento, em especial, imunizando-se contra dengue”, reforça a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud.

No Amazonas, os municípios, portanto, poderão ampliar a faixa etária para vacinação contra a dengue dos 10 aos 59 anos de idade, caso haja doses com vencimento até o fim de abril de 2024, de acordo com a disponibilidade nos municípios.

Conforme o Ministério da Saúde, essa medida foi discutida durante a reunião da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) realizada na quarta-feira (17). Entre as orientações nacionais, está que o município deve garantir a aplicação da segunda dose para quem receber a vacina.

“Essa é uma medida temporária aplicável apenas às vacinas com prazo de validade até 30 de abril de 2024. Quem receber a primeira dose precisa completar o esquema vacinal de duas doses. Ao decidir pela ampliação, os municípios devem avaliar a estratégia a partir da disponibilidade das doses em estoque”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Prevenção à dengue

A vacinação contra a dengue é uma estratégia complementar de prevenção à doença. A FVS-RCP informa, ainda, que a estratégia mais eficaz de prevenção à dengue é a eliminação de criadouros inclui evitar água parada em pneus velhos, vasos de plantas, garrafas vazias e recipientes plásticos.

