Um grupo criminoso, sendo cinco colombianos e um amazonense, foi preso com 300 quilos de drogas, entre maconha tipo skunk e cocaína. Parte do material foi apreendido em um condomínio no bairro Tarumã e outro em um estaleiro no bairro Santo Antônio, ambos na Zona Oeste de Manaus.

A operação policial aconteceu na quinta-feira (18).

Colombianos e amazonense são presos com 300 kg de drogas em Manaus. pic.twitter.com/g1ReYfp0xm — Portal Em Tempo (@emtempofb) April 19, 2024

Participaram da ação policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e da Delegacia Fluvial (Deflu), policiais militares da Companhia de Operações Especiais (COE) e agentes da Polícia Federal.

