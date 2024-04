Idam distribui 400 mil sementes de cacau para elevar produção da fruta no Amazonas

Manaus (AM) – Entre o final de maio e início de junho deste ano, 400 mil sementes de cacau devem ser distribuídas entre 900 agricultores familiares de 41 municípios amazonenses pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam). A medida visa o fomento da cultura da fruta no estado e é ligada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

A distribuição prevista para este ano é 6,3% superior a registrada em 2023, quando 376 mil sementes foram entregues a 800 agricultores locais. Entre os municípios beneficiados pela iniciativa estão Apuí, Barreirinha, Borba, Manicoré, Novo Aripuanã, Urucurituba, Nova Olinda do Norte, Coari, Canutama e Lábrea, que são integrantes do Projeto Prioritário (PP) do Cacau do Idam.

“A atividade visa fomentar a cultura do cacau no Amazonas e, com isso, gerar mais oportunidades de trabalho e renda ao produtor. O compromisso com o avanço social e econômico é tanto que o número de agricultores beneficiados pela iniciativa vai expandir 12,5% em relação a 2023, chegando a 900 neste ano”, afirmou o diretor-presidente do Idam, Vanderlei Alvino.

Distribuição e cultivo

Oriundas de um campo de melhoramento genético da Comissão Executiva do Plano da Lavoura de Cacau (Ceplac) instalado na cidade de Medicilândia, no Pará, as sementes começam a ser distribuídas aos agricultores amazonenses no período da última semana de maio e início de junho, segundo o gerente de Produção Vegetal (GPV) do Idam, Luiz Herval.

“Além dos integrantes do PP do Cacau, serão atendidos todos os municípios que solicitam o apoio do instituto para tornar a cultura da fruta cada vez mais expressiva no Estado”, informou o gerente do Idam, Luiz Herval.

Ainda segundo Herval, com as sementes em mãos, os agricultores irão cultivar mudas para serem plantadas no início do próximo inverno amazônico, entre os meses de dezembro e janeiro.

A distribuição das sementes foca na conservação florestal, pois podem ser cultivadas em áreas degradadas, com o uso de tecnologias ensinadas pelos técnicos do Idam aos agricultores familiares. “Por isso, lavouras de cacau são vistas por especialista benéfico para a Região Amazônica, pois reduzem o desmatamento e os incêndios, com a introdução dos sistemas agroflorestais”, frisou o gerente.

Oportunidade

O cacau é uma commodity, cujo preço da tonelada gira, atualmente, em torno de US$ 11 mil, uma vez que os principais produtores da fruta enfrentam problemas para atender a demanda do mercado. “Então, essa é a hora de estimularmos a cultura e aproveitarmos as oportunidades.

Para isso, o Idam tem disponibilizado Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) aos produtores, trabalhado intensamente com o PP do Cacau no Estado e atuado no combate à monilíase, doença que compromete a produção da fruta, para que o Amazonas volte a atender outros mercados”, concluiu o diretor-presidente do Idam, Vanderlei Alvino.

