Produção de sementes de malva recebe investimento de R$ 1,8 milhão no AM

O recurso será implantado para produção de sementes de malva, em Manacapuru, para distribuição aos municípios com potencial na produção de fibras vegetais

O Governo do Amazonas repassou, na terça-feira (11), R$ 1,8 milhão de recursos financeiros para a Cooperativa Agropecuária dos Pescadores da Mesorregião do Amazonas (Coopeixe). O investimento será para viabilizar o projeto de desenvolvimento de produção de sementes de malva no município de Manacapuru.

De acordo com titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior, o desenvolvimento de sementes de malva que será produzida em terra firme, em Manacapuru, busca tornar o Amazonas autossuficiente na produção de sementes de fibras vegetais.

“O recurso da ordem de R$ 1,8 milhão para produção de sementes de fibras vegetais é uma grande conquista para alavancar a atividade de juta e de malva para os nossos ribeirinhos que, historicamente, depederam da produção de sementes do estado do Pará”, disse.

O repasse ocorreu na sede do Sistema Sepror, situado no bairro Japiim, por meio de um termo de fomento assinado pelo titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior; o presidente da Coopeixe, Donizete Pinheiro; e o autor da emenda, deputado estadual Sinésio Campos.

As sementes de fibras vegetais produzidas em Manacapuru, serão destinadas aos municípios com potencial produtivo na atividade. O presidente da Coopeixe, Donizete Pinheiro, afirma que já estão sendo produzidos cerca de quatro hectares, e com o recurso investido serão implantados mais 10 hectares para o desenvolvimento das sementes de malva.

“Vamos buscar suprir essa demanda dentro do estado. O que está acontecendo aqui é inédito, um desafio. Vamos colocar em prática para cerca de 7 meses depois, essas sementes estejam sendo destinadas aos municípios”, fala Donizete.

*Com informações da assessoria

