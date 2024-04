Projeto social de capoeira abre vagas para crianças e jovens de Manaus

Manaus (AM) – A Escola de Capoeira Educando está abrindo oportunidades para crianças e adolescentes de 4 a 16 anos, oferecendo vagas para novas turmas de capoeira em Manaus. O projeto social tem como objetivo promover a prática da capoeira como uma atividade física e cultural, incentivando a disciplina, a inclusão social e o desenvolvimento de habilidades para os jovens participantes.

As aulas acontecerão em três núcleos no bairro Zumbi, proporcionando acesso facilitado para os moradores da região. Os centros comunitários São Mateus (Zumbi 2), Nossa Senhora da Esperança (Zumbi 2) e São Cristóvão (Zumbi 1) serão os locais onde ocorrerão as aulas.

Responsável pelo projeto, Wellison Batista, o mestre Camaleão, ressaltou a importância de aplicar a capoeira para as novas gerações. De acordo com o mestre, a modalidade carrega uma bagagem histórica do Brasil.

“A capoeira é uma das manifestações da cultura brasileira mais forte, ligada com toda a trajetória de história do Brasil. Ela carrega uma bagagem histórica de luta, de resistência, e a gente vê com bons olhos a aceitação dos mais jovens. Infelizmente, alguns não têm essa oportunidade de praticar. E é isso que a gente está trazendo, né? Essa oportunidade de que as crianças, os jovens, possam conhecer e praticar a capoeira, porque a capoeira também auxilia na questão da educação, da formação do cidadão”, explica Camaleão.

Turmas são recheadas de crianças e adolescentes. Foto: Acervo pessoal

A mudança de hábito entre os mais jovens também é algo que motiva o mestre no projeto. Para Wellison, a ociosidade dos jogos eletrônicos dá lugar à prática do exercício físico.

“A gente vê que muitos jovens ficam ociosos, às vezes ficam nos jogos eletrônicos e esquecem de praticar algo que venha a ser benéfico para o seu futuro. E a capoeira não deixa de ser essa cultura que contribui com todas essas formas que eu acabei de citar e que pode contribuir muito na formação tanto da criança quanto do jovem para que sejam bons cidadãos”, completa o mestre.

A mensalidade regular é de R$ 80,00, porém o projeto está disponibilizando 150 vagas com uma taxa social simbólica de apenas R$ 10,00 mensais por aluno. Essa iniciativa busca democratizar o acesso à prática da capoeira, tornando-a acessível para famílias de diferentes condições socioeconômicas.

Para matricular as crianças, os responsáveis devem apresentar cópia do comprovante de residência, RG do aluno e declaração de matrícula escolar. Para mais informações ou para realizar a matrícula, é possível entrar em contato pelo WhatsApp pelo número (92) 99616-4383.

