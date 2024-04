Amazonense estreia no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, em Barueri (SP)

Danilo Campos tem 23 anos e começou no Jiu-Jitsu ainda criança, com oito anos de idade

Manaus (AM) – Um amazonense estreia em competição nacional, neste sábado (20). O lutador Danilo Campos será representante do Amazonas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, em Barueri (SP). Organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), o evento nacional ocorrerá de 20 a 28 de abril. Patrocinado pela Atem, distribuidora de combustíveis, o amazonense foi vice-campeão na categoria dele, em 2023, do AJP Tour Belém Internacional Jiu-Jitsu Championship.

“Estou sendo patrocinado pela Atem pela primeira vez e agradeço de coração por depositarem confiança em mim e me ajudarem a realizar meu sonho de lutar no campeonato mais difícil do mundo”, disse Danilo Campos.

Danilo Campos tem 23 anos e começou no Jiu-Jitsu ainda criança, com oito anos de idade. Mas foi somente no ano passado que ele começou a lutar profissionalmente. O atleta já conquistou mais de 23 medalhas em competições da modalidade, 13 delas de ouro.

A Diretora de Marketing, Comunicação e ESG da Atem, Paula Vieira, destaca a importância do incentivo ao esporte e à cultura.

“A Atem faz questão de ser o combustível que impulsiona a cultura e o esporte no Amazonas. Além dos times e atletas, temos um calendário extenso e permanente de eventos patrocinados, que elevam o nome do nosso Estado e impactam positivamente na vida de tantas pessoas”, afirma Paula.

