João Luiz destaca emendas parlamentares de R$ 400 mil para as polícias Civil e Militar do AM

No Dia do Policial Civil e Militar, o deputado estadual João Luiz (Republicanos) destacou que destinou R$ 400 mil, em emendas parlamentares, para as duas corporações que fazem parte da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

“Temos trabalhado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) em prol da segurança pública nos nossos mandatos. Temos destinado emendas impositivas, além de realizar requerimentos e indicativos para melhorar o trabalho dos policiais civis e militares na capital e interior do nosso estado”, disse o deputado João Luiz.

O parlamentar destinou emendas parlamentares para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), ao Centro de Formação dos Condutores da Polícia Militar do Amazonas, na aquisição de moto e veículo, além da contratação de serviços para Associação de Pais, Mestres e Amigos do Programa Pelotão Mirim (APMAM), no município de Humaitá.

Palestras

No ano passado, o deputado João Luiz e o delegado da Polícia Civil do Amazonas (PCAM), Antônio Rondon Júnior realizaram no interior do estado do Amazonas e na capital amazonense, palestras para o público infantojuvenil de escolas públicas sobre crimes cibernéticos, por meio da Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Aleam.

Valorização

João Luiz também tem valorizado policiais civis e militares do estado do Amazonas ao conceder Títulos de Cidadão e Medalha Ruy Araújo aos profissionais do sistema de segurança pública por conta do trabalho desenvolvido para a população amazonense.

Requerimento

João Luiz enviou ao governador Wilson Lima o requerimento nº 1.942/2021 para verificar a possibilidade de incluir na programação de execução de obras a reforma da 46ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), localizada em Boa Vista do Ramos.

O republicano também enviou ao Governo do Amazonas, o requerimento nº 323/2023, solicitando a remoção das viaturas em desuso no pátio do Comando de Policiamento do Interior (4º Batalhão de Polícia Militar), município de Humaitá.

Também enviou para a PMAM o requerimento nº 2352/2022, com o objetivo de intensificar o policiamento militar nas adjacências da escola estadual de tempo integral Marcantonio Vilaça I, localizada na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Por meio do requerimento nº 3.065/2022, solicitou a reforma do posto e quartel da Polícia Militar no município de Manaquiri.

Durante a pandemia de coronavírus, o republicano indicou, por meio do requerimento nº 1989/2020, a indicação de uma parceria entre a Polícia Militar e Instituições Bancárias do estado, para que fosse evitada aglomerações e assim seja resguardada a saúde dos clientes como enfrentamento ao COVID-19.

Números

Ao longo dos mandatos no Poder Legislativo do Amazonas, o deputado estadual João Luiz destinou mais de R$ 1,1 milhão em emendas parlamentares para a área de segurança pública.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Deputado João Luiz destaca políticas públicas concretas para combater vícios