Curso de Defesa Pessoal Feminina abre inscrições para quinta edição em Manaus

Manaus (AM) – A quinta edição do Curso de Defesa Pessoal Feminina, do Projeto Formando Campeões, está com inscrições abertas, desta terça-feira (23) ao dia 26 de abril. A iniciativa integrada ao Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) disponibiliza 100 vagas exclusivamente para mulheres a partir de 18 anos de idade, com aulas gratuitas.

As aulas da 5ª edição do curso acontecerão no tatame da Vila Olímpica de Manaus, com turmas divididas em dois horários, de 8h às 9h e 9h às 10h. As atividades serão realizadas aos sábados, em quatro módulos, com aulas teóricas e atividades práticas de autodefesa, com técnicas envolvendo modalidades como Jiu-Jitsu, Luta Olímpica, esporte de contato e Mixed Martial Arts (MMA).

Para as mulheres interessadas em participar do Curso de Defesa Pessoal Feminina, a inscrição será via WhatsApp, pelo número (92) 98532-4804, onde será gerado um link para preenchimento de dados pessoais. As inscrições acontecerão no horário de 8h às 17h.

O Curso de Defesa Pessoal Feminina já alcançou mais de 500 mulheres na capital e no interior do estado. Lançado em agosto de 2023, o projeto já teve quatro edições, entre elas uma edição em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus) e outra em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

“O curso de Defesa Pessoal Feminina, além de ser uma ferramenta de autodefesa, torna-se um meio de incentivar o empoderamento feminino. Por determinação do governador Wilson Lima estamos incentivando mais mulheres à prática esportiva e promovendo qualidade de vida”, afirmou Jorge Oliveira, Secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

