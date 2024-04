Polêmica: Davi armou barraco após descobrir fama de Mani fora do BBB 24

Rio de Janeiro (RJ) – O campeão do BBB 24, Davi, bateu boca com Mani Reggo, até então sua namorada, ao sair do reality show. De acordo com o portal Leo Dias, o baiano se revoltou com ela, afirmando que a cozinheira ganhou reconhecimento “às custas” dele.

Em um verdadeiro barraco, que teve o pai do ex-brother também presente, Davi criticou as atitudes de Mani nas redes sociais: “Você nunca gostou de ser filmada, agora quer ficar famosinha às minhas custas?”, protestou Davi.

Mesmo com o sogro à seu favor, a cozinheira continuou ouvindo a revolta de Brito. Ele logo disse: “Se você acha que você vai se promover em cima de mim, você não vai!”, completou.

Campeão do BBB 24, o ex-brother partiu então com o relacionamento dos dois. A decisão ficou clara na manhã seguinte à final do programa, embora Davi não tenha admitido o fim do namoro até o sábado. Ele, que tratava Mani dentro do programa como amor e esposa, passou a dizer que estava “apenas conhecendo” a baiana.

*Com informações do Portal Leo Dias

Leia mais

‘BBB 24’: Nath Finanças afirma que irmã de Davi está usando seu nome em golpe

‘Gratidão’, diz Davi em primeiro post após vitória no BBB 24

Mulher de Davi e ex de Lucas, do ‘BBB 24’, e se tornam garotas-propaganda de grandes marcas