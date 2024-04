Empresa seleciona profissionais para assessoria de investimentos em Manaus

Programa XP Future, que transforma pessoas com perfil comercial em assessores de investimentos, está com inscrições abertas até 24 de abril

Manaus (AM) — O Norte do Brasil concentra 0,7% dos investimentos de pessoa física na bolsa de valores, a B3. Só no estado do Amazonas, são mais de 51 mil investidores com R$ 1,7 bilhões em investimentos listados na bolsa, segundo os dados da B3 até o mês de abril.

Para enfrentar a escassez de candidatos para a posição de assessores de investimentos, uma realidade comum ao mercado financeiro todo, a XP, líder no segmento de investimentos no Brasil, está com inscrições abertas para o programa XP Future. O programa capacita profissionais com perfil comercial para se tornarem assessores de investimentos e iniciarem uma jornada de crescimento na profissão.

“O assessor de investimentos desempenha um papel fundamental no nosso negócio, que é apresentar o mercado ao cliente, explicar características de produtos e fazer prospecção. O assessor é o parceiro chave na vida do investidor, conhece seus objetivos e particularidades e tem a confiança do cliente para ajudá-lo a administrar seu patrimônio. A missão da XP é seguir fomentando o crescimento da atividade no Brasil, formando novos profissionais bem qualificados”, explica Júlio Mello, Head de Canais Diretos da XP Inc.

A atividade do Assessor de Investimentos (AI) se tornou a principal porta de entrada para quem deseja desenvolver uma carreira no segmento financeiro. Até o mês de março, o norte do País registrava 332 AIs, 1,3% do total de assessores em todo o Brasil, segundo dados da Associação Nacional das Corretoras (ANCORD).

As inscrições para o processo seletivo em Manaus estão abertas e os interessados devem se cadastrar no site até 24 de abril. Em caso de aprovação, a contratação é CLT e é necessário que o candidato obtenha as certificações CPA-20 ou CEA.

Sobre a XP

A XP é a plataforma líder em serviços financeiros no Brasil. A empresa faz parte da XP Inc., cujo propósito é transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas, promovendo educação financeira e democratizando o acesso a investimentos de qualidade.

*Com informações da assessoria

