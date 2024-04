Inscrições abertas para capacitação de jovens venezuelanos para o mercado de trabalho, em Manaus

Manaus (AM) — A Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos abriu as inscrições para a 6ª turma do “Jóvenes en Acción”, projeto que capacita jovens migrantes e refugiados venezuelanos para entrar no mercado de trabalho, por meio de uma jornada formativa. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até nesta terça-feira (23), por meio do link: https://encurtador.com.br/ltMV7.

A iniciativa é voltada para estudantes de 14 a 22 anos que estejam cursando o Ensino Fundamental ou Médio, ou que já tenham completado o Ensino Médio no Brasil. Os selecionados participarão de uma jornada de capacitação de maio a julho, com cursos como português e outros cursos profissionalizantes, incluindo informática básica, auxiliar administrativo, soft skills, educação financeira e outros.

“É uma grande oportunidade, pois também faremos orientação sobre o mercado de trabalho para adolescentes e jovens que poderão participar de programas de aprendizagem como Menor e Jovens Aprendiz, e todos os selecionados terão apoio com vale-transporte e lanches. Não deixe de fazer a sua inscrição”, convida o diretor presidente do Hermanitos, Tulio Duarte.

O “Jóvenes en Acción” é realizado pelo Hermanitos, em parceria com o Ministério Público do Trabalho do Amazonas-Roraima (MPT AM/RR), Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), Inspeção do Trabalho no Amazonas (SIT-AM), Tribunal Regional da 11ª Região (TRT 11° Região), e a Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento (PADF).

Sobre o Hermanitos

A Organização tem como principal objetivo promover iniciativas de acolhimento, atividades culturais, empreendedorismo e a melhoria da qualidade de vida de pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas em Manaus, por meio da inserção no mercado local de trabalho e a promoção da dignidade. Saiba mais sobre a instituição, como apoiar e seus projetos no site: www.hermanitos.org.br.

*Com informações da assessoria

