Prefeito recebe Isabelle Nogueira no novo equipamento turístico e cultural de Manaus

Manaus (AM) – O Prefeito de Manaus, David Almeida, recebeu a Cunhã-Poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, na tarde desta segunda-feira (22), em uma visita de cortesia ao novo equipamento turístico e cultural da cidade, o Mirante Lúcia Almeida, que fica localizado na Av. Sete de Setembro, nº 8, no Centro Histórico de Manaus.

Natural de Manaus, Isabelle Nogueira, que alcançou o terceiro lugar na grande final do reality show, Big Brother Brasil 2024, foi parabenizada pelo prefeito David Almeida, pela sua representatividade e pelo destaque nacional dado à capital do Amazonas, em todas as vezes que defendeu com muita propriedade a cultura, turismo, história e ancestralidade dos Amazonenses, durante sua trajetória dentro do programa.

“Isabelle hoje é o retrato da nossa identidade cultural. Tenho certeza de que cada manauara, cada amazonense, assim como eu, tem muito orgulho pela forma como nos representou. Somos um povo guerreiro e carregamos em nosso DNA toda a nossa força, criatividade e integridade, características que definem muito bem nosso povo. Os olhos do Brasil e do mundo estão voltados para nossa cultura e potencialidades turísticas. Ela nos representou muito bem e nada melhor que recebê-la no nosso novo cartão postal”, disse o Prefeito de Manaus, David Almeida.

A ex-BBB, que caminhou pelos três pavimentos do Mirante Lúcia Almeida, ficou encantada e exaltou o equipamento turístico. “Lindo demais! ‘Égua’! Eu fiquei confinada tanto tempo assim? Mudou tanta coisa. Isso aqui está lindo!”, exclamou Isabelle Nogueira.

Após conhecer todos os espaços do Mirante e tirar fotos com fãs presentes no local, Isabelle Nogueira e comitiva, almoçou com o prefeito David Almeida, que estava acompanhado por sua noiva, Izabelle Fontenele, e pelo Secretário Municipal de Comunicação, Jack Serafim.

Mirante Lúcia Almeida

Com projeto arquitetônico do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e Gestão da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o mirante Lúcia Almeida é o primeiro espaço público vertical da cidade. O prédio tem mais de cinco mil metros de área construída, 58 metros de comprimento e quatro andares (térreo e mais três pavimentos).

Localizado no largo de São Vicente, no início da Av. Sete de Setembro, no Centro Histórico, o espaço é acessível e se conecta as obras do “Nosso Centro”, tendo estacionamento exclusivo para portadores de necessidades especiais, idosos, grávidas e afins.

