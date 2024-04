Maternidade de Manaus recebe equipamentos hospitalares frutos de emenda parlamentar

O deputado estadual João Luiz (Republicanos) entregou na tarde desta segunda-feira (22), equipamentos hospitalares, oriundos de R$ 100 mil em emendas parlamentares à Maternidade Dr. Antenor Barbosa, localizada no bairro da Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

A entrega de materiais na unidade de saúde contou com a presença da secretária de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Nayara Maksoud, e da gestora da maternidade, Maria Aládia Jimenez.

O parlamentar entregou balança semi analítica, bebedouros, caixa aquecedora, geladeira pediátrica, geladeira, balança antropométrica, aparelho de fototerapia, nobreaks, aparelhos de fototerapia, termômetros, cadeiras, roteador, scanner, oftalmoscópio e dentre outros materiais, que serão usados nos recém-nascidos e gestantes da maternidade.

“Com uma gestora, que conhece a ponta, vamos conseguir dar celeridade nas entregas das emendas parlamentares para a pasta da saúde do estado do Amazonas. Isso me incentiva muito mais a continuar destinando emendas impositivas para o fortalecimento das nossas unidades de saúde”,

disse o deputado João Luiz, que também agradeceu ao governador Wilson Lima pela execução da emenda impositiva.