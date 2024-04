GACC-AM anuncia venda de ingressos para feijoada em celebração aos 25 anos de atuação

Manaus (AM) – O Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer do Amazonas (GACC-AM) realiza, no dia 11 de maio, a sua tradicional feijoada para celebrar seus 25 anos de atuação. O evento acontece no Studio 5 Shopping e Convenções, na avenida Rodrigo Otávio, 3555, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus e terá apresentações de balé, samba e boi-bumbá.

Os ingressos para a feijoada já estão sendo comercializados por R$ 80 e podem ser adquiridos na sede da entidade, localizada na avenida Domingos Jorge Velho, n° 14, bairro Dom Pedro. PIX, cartão de débito, crédito e transferência bancária são as formas de pagamento disponíveis. Os interessados também podem entrar em contato com a central de doações, por meio do telefone (92) 3659-5000.

Todo o valor arrecadado com a venda dos ingressos será usado para custear os mais de 3 mil atendimentos e serviços realizados por mês, entre eles, alimentação, assistência social, hospedagem e transporte. A iniciativa beneficia mais de mil crianças, adolescentes e famílias cadastradas na instituição.

Segundo a coordenadora de marketing do GACC-AM, Yara Carvalho, a entidade tem atendido a crianças e adolescentes que residem tanto na capital amazonense quanto no interior, além dos Estados vizinhos.

“Elas recebem todo o suporte necessário durante o tratamento contra o câncer, incluindo atendimento com fisioterapeuta, fonoaudióloga, assistente social, nutricionista, psicóloga e pedagoga. Além dos serviços de transporte, doação de cestas básicas, suplementação alimentar, kit de higiene pessoal e seis refeições ao dia”, informou Yara Carvalho.

