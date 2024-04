Pan-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo contou com mais de 160 paratletas em Manaus

Manaus sediou a primeira edição do torneio, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques

Manaus (AM) – Manaus foi o palco do paradesporto e da inclusão social no continente neste final de semana. A Cidade Sul-Americana do Desportos sediou a primeira edição do Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu Paradesportivo, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. O evento teve apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME).

Organizada pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo (FBJJP), em conjunto com a Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Paradesportivo (FAJJP), a competição reuniu mais de 160 paratletas nos combates Gi (com kimono) e No-Gi (sem kimono).

O paratleta faixa preta Maurício Nogueira participou, pela primeira vez, de uma disputa internacional e não escondeu o entusiasmo, agradecendo a oportunidade.

“A primeira vez é com uma megaestrutura, graças à nossa prefeitura, aos nossos apoiadores, da nossa federação também, todos que vêm nos apoiando e é muito importante. A gente luta por uma bandeira, que é a inclusão social, é um evento de alto nível, alto rendimento dos atletas profissionais”, pontuou Maurício Nogueira.

Desde que foi eleita Cidade Sul-Americana de Desporto de 2024, Manaus se habilitou para receber grandes eventos esportivos, como foi com o Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia, e agora com o Pan-Americano de Jiu-Jitsu Paradesportivo.

O diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, afirmou o compromisso da prefeitura em promover a inclusão social por meio da prática esportiva.

“Foi um final de semana emocionante, conhecer a história de cada atleta e a sua relação com o esporte. Mais uma vez se confirma o esporte como ferramenta de transformação social e de inclusão. Essa visão carinhosa que o prefeito David Almeida tem ao paradesporto demonstra o quanto a prefeitura é preocupada com a inclusão e com a participação de todos e com acesso de todos ao esporte, que transforma vidas e a gente pôde contemplar nesse final de semana muitas vidas transformadas por intermédio do jiu-jitsu. Parabéns a todos”, finalizou Aurilex.

Leia mais

Amazonense estreia no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, em Barueri (SP)

Manaus recebe título de ‘Cidade Sul-Americana do Desporto’ na Casa de Praia Zezinho Corrêa

Curso de Defesa Pessoal Feminina abre inscrições para quinta edição em Manaus