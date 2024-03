Foragido com dois mandados de prisão em aberto acaba preso em Manaus

Manaus (AM) – Um foragido da Justiça foi preso com uma arma de fogo na manhã deste sábado (2), no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, após denúncia anônima para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Por volta das 10h, a equipe policial recebeu denúncia anônima de que um foragido da Justiça estava na rua Jorge Antônio. Durante a ação policial no local, o homem foi identificado e tentou fugir dos PMs, mas foi capturado quando tentou entrar na garagem de uma residência.

Nos procedimentos de revista pessoal foi encontrada uma pistola PT958. Após consulta junto ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), foi constatado que ele possuía dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

O homem foi preso e encaminhado, juntamente com a arma de fogo, para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

