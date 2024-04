Estudantes promovem Feira de Empreendedorismo em Manaus

Manaus (AM) — A Faculdade Santa Teresa (FST) promove, nesta sexta-feira (26), Feira de Empreendedorismo, em Manaus, em apoio a produtores locais e regionais cadastrados no projeto de Cooperativa Solidária. A ação está sendo coordenada pelos alunos do curso de administração.

A ideia, explica a diretora-geral da FST, Amanda Estald, é oferecer um espaço seguro e com infraestrutura adequada para poderem vender seus produtos, tendo como público consumidor os próprios alunos da instituição. Entre os produtos que estarão sendo comercializados durante a Feira do Empreendedor estão livros, itens de papelaria, mochilas, bolsas e vestuário — desde o uniforme padrão de cursos de saúde até opções de moda casual.

“Essa feira oportuniza renda para todos os participantes autônomos que estão participando do evento e permite aos alunos em formação a experiência e a responsabilidade de conduzir um evento desta natureza”, explica a coordenadora de Ensino do curso de administração, Tarciane Caracas.

Ela explica que os alunos de administração usam o evento como uma oficina, onde colocam em prática as capacidades e conhecimentos adquiridos durante o curso, bem como a análise e execução de todas as etapas. “É importante destacar que os professores do semestre usam a oficina como ferramenta integradora de suas disciplinas”, diz a coordenadora.

Ela cita como exemplo os professores Carlos dos Anjos, de Contabilidade Gerencial, que ensina como compreender e calcular os impostos sob cada produto; Marcelo Salum, de Empreendedorismo e Inovação, que apresenta os pilares de como transformar ideias em negócios; e Vania Galvão, de Gestão da Qualidade, que afere para os processos sejam confiáveis e tenham valor na percepção do cliente.

A execução do projeto, em todas as suas etapas, é dirigida por Tarciane Caracas, com o apoio da diretora Amanda Estald e da coordenadora geral da faculdade, Kelen Buraslan. A Feira do Empreendedor já teve sua primeira mostra realizada no dia 15 de abril.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Empresa da construção civil abre processo seletivo para Programa Trainee 2024

Serasa: Seis em cada 10 brasileiros dizem buscar crédito para investir no próprio negócio

Wilson Lima recebe garantia de incentivo à ZFM na regulamentação da reforma tributária