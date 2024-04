Alta na expectativa do PIB reforça otimismo com o bom momento da economia brasileira

A economia brasileira começou a semana com boas notícias. Após o anúncio do programa “Acredita”, cujo objetivo é reformular a política de crédito no país, facilitando o acesso dos pequenos negócios a empréstimos, o Boletim Focus, do Banco Central, sinalizou uma nova uma alta no Produto Interno Bruto (PIB), com uma soma de 2,02%, 0,07% acima do número estimado há uma semana.

Essa é a 10ª semana consecutiva em que o mercado financeiro aumenta as projeções para o PIB do ano corrente. Entre os fatores que explicam essa elevação das expectativas, o destaque fica para o mercado de trabalho robusto e a melhora nas condições de crédito, que impulsionam o consumo das famílias.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, avalia que essa tendência de elevação do PIB está em sintonia com as medidas que vêm sendo lançadas pelo governo federal, que estão devolvendo o otimismo dos empreendedores e dos consumidores brasileiros.

“O programa Acredita, lançado ontem pelo presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin, vai injetar ainda mais ânimo na economia ao permitir que os donos de pequenos negócios endividados renegociem suas dívidas e que os empreendedores que desejam investir em melhorias encontrem crédito mais acessível, em condições mais vantajosas”, comenta.

Ele lembra que as micro e pequenas empresas (MPE) foram, em 2023, os grandes protagonistas da geração de empregos, criando aproximadamente oito em cada 10 novos postos de trabalho.

“O ano de 2023 terminou com balanço positivo na economia, com geração de empregos, com uma política de valorização do aumento do salário-mínimo e inflação controlada. Nesse cenário, os pequenos negócios impulsionam o mercado com a geração de emprego e renda. Somente nos primeiros dois meses deste ano, o segmento já gerou quase meio milhão de empregos”, comenta.

*Com informações da assessoria

