Faculdade de Manaus participa do Festival Manaus Gastronomia, na quinta (25)

Manaus (AM) – A Faculdade Santa Teresa (FST) marca presença, nesta quinta-feira (25), no Festival Manaus Gastronomia, que acontece na Casa de Praia Zezinho Corrêa, na Ponta Negra. A coordenadora do curso de Gastronomia da FST, a chef Debora Valente, e estudantes da instituição, realizam aula show de “Tacacá de Tucubiu: Um sabor que vem das Pancs”. A apresentação acontece das 16h às 17h.

O Festival Manaus Gastronomia inicia nesta quarta-feira (24) e segue até domingo (28). A programação inclui opções gastronômicas, palestras, aula show, espaço kids e shows musicais. O evento tem o objetivo de valorizar e divulgar a culinária amazonense, que é rica em sabores, cores e ingredientes regionais, como peixes de água doce, frutas exóticas, castanhas nativas e ervas aromáticas.

A chef Debora Valente explica que pancs é o nome dado às plantas que podem ser utilizadas na alimentação, mas que não são usadas no dia a dia das pessoas em geral. O tucubiu, diz ela, é uma versão do tradicional tucupi, preparado a partir de um fruto da região, o cubiu, e que é pouco conhecido. “O tucubiu é uma criação do professor e pesquisador Afonso Rabelo, que percebeu que o cubiu poderia, depois de cozido e temperado, virar um caldo semelhante ao tucupi, que é feito a partir da mandioca. Dessa forma, era possível criar preparos e receitas diferentes”, destaca.

Segundo Debora Valente, durante a aula show o público vai aprender o preparo dessa receita diferente do tradicional tacacá. “Para os alunos, a participação no evento é uma oportunidade de aprendizagem fora do ambiente da sala de aula, além de troca de experiência com diversos profissionais que estarão no local”, disse.

*Com informações da assessoria

