Faculdade Santa Teresa completa cinco anos de fundação e anuncia plano de expansão no AM

Manaus (AM) – A Faculdade Santa Teresa (FST) completa, neste domingo (5), cinco anos de fundação, anunciando a expansão da estrutura física em Manaus, implantação de unidades no interior do estado e aumento do portfólio de cursos, com a oferta de graduação em Medicina.

A mantenedora da FST, Maria do Carmo Seffair, ressalta que as novidades fazem parte do plano de expansão da marca no mercado educacional. A faculdade, diz ela, apesar de nova, tem ganhado cada vez mais espaço, tornando-se referência no estado. A Santa Teresa tem como missão estimular a formação de profissionais inovadores e empreendedores, em suas áreas de atuação.

A Faculdade Santa Teresa oferece 14 cursos nas áreas de saúde, humanas e exatas. São eles: Administração, Ciências Contábeis, Logística, Direito, Design de Moda, Pedagogia, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo, Farmácia, Biomedicina, Nutrição, Enfermagem, Odontologia e Gastronomia.

A diretora-geral da faculdade, Amanda Estald, destaca que, entre as novidades para os próximos meses, está o aumento do portfólio de cursos, com a inserção da graduação em Medicina.

“Estamos aguardando os trâmites do Ministério da Educação (MEC) para anunciar o vestibular, ainda neste semestre”, adiantou.

Outra novidade é a chegada ao interior do estado. “É um desejo do Grupo levar a estrutura, a excelência e o conceito que a Santa Teresa carrega para outros locais. Estamos trabalhando para isso e em breve vão ser anunciados os municípios”, destacou.

Em Manaus, também tem novidades. A unidade localizada na rua Acre, bairro Vieiralves, passará por obras de expansão. Um novo prédio será construído ao lado do atual.

“Em 2022, a FST já tinha passado por uma expansão do prédio principal, com novas salas de aula e laboratórios. Mas, percebemos que para receber os novos alunos, garantindo comodidade e conforto, é necessário aumentar ainda mais o espaço. A expectativa é que as obras iniciem no primeiro semestre de 2024. Estamos na fase de conclusão de projeto”, acrescentou.

Diferencial

A Faculdade Santa Teresa possui uma proposta pedagógica inovadora, que trabalha com metodologias ativas, ou seja, privilegiando a prática, com foco no mercado, desde o início do curso.

O corpo docente é outro destaque, já que é formado por profissionais referência nas áreas em que atuam. Além disso, a faculdade oferece uma estrutura de excelência para a aprendizagem, com laboratórios e tecnologias que facilitam e auxiliam em todo o processo de formação. A instituição também possui um ambiente digital inovador, que permite aos docentes realizar todo o acompanhamento pedagógico do aluno.

Outro diferencial é o incentivo ao empreendedorismo e a formação de líderes. A faculdade mantém o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, que atua diretamente na capacitação e desenvolvimento de competências dos alunos nesse segmento.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sesc Amazonas oferta vagas gratuitas para Educação de Jovens e Adultos EAD

Dia dos Profissionais de Educação: conheça histórias dos trabalhadores que integram o cotidiano nas escolas do AM

Fametro e Faculdade Santa Teresa oferecem cursos de aperfeiçoamento em diversas áreas