Shopping de Manaus e instituições realizam bazar e oferecem serviços para pessoas com TEA

Manaus (AM) – O Amazonas Shopping realiza até sexta-feira (26), uma programação especial alusiva à campanha Abril Azul, com bazar e oferta de serviços voltados para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A programação acontece das 10h às 22h, no primeiro piso, próximo da Praça de Alimentação.

As instituições Lar das Vitórias, Amigo Anjo, Casa Azul, Associação Amigos do Autista (AMA) e Instituto Autismo no Amazonas (IAAM) estão realizando bazar com itens variados. Todo o valor arrecadado será revertido para a manutenção das atividades dessas entidades.

Além do bazar, a ação também contará com uma série de serviços. O público poderá atualizar ou realizar o Cadastro Único (CadÚnico), que dá direito a uma série de benefícios, e solicitar, no stand do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o credenciamento para acesso ao passe-livre no transporte coletivo. Para atualização do Cadastro Único serão disponibilizadas 20 fichas diárias para atendimento. E para credenciamento e emissão do passe livre serão 60 fichas diárias.

Também faz parte da programação a realização de oficinas lúdicas com o Instituto Supera e espaço artístico para as pessoas com autismo poderem trabalhar diferentes habilidades.

Cinema – Ainda como parte da campanha Abril Azul, o cinema Kinoplex do Amazonas Shopping realiza, no sábado (27), às 11h, uma sessão adaptada para pessoas com espectro autista. A sala de cinema é toda adequada para atender as necessidades do público, com iluminação parcial e volume de som baixo. Nesta sessão será exibido o filme “Um Gato de Sorte”. Os ingressos estão disponíveis no site www.kinoplex.com.br .

*Com informações da assessoria

