Evento sensibiliza empresas para integração de migrantes e refugiados venezuelanos no trabalho

Boa Vista (RR) — A Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos promoverá a primeira edição do “Café Hermanitos”, evento gratuito que tem o objetivo de compartilhar boas práticas na contratação de profissionais migrantes e refugiados venezuelanos, além de sensibilizar empresas locais para abrir um espaço no mercado de trabalho a esses profissionais. O Café será realizado nesta quinta-feira (25), das 9h às 12h, no Aipana Hotel Plaza, localizado na Praça Centro Cívico, 924, no Centro de Boa Vista (RR). Para participar, é só se inscrever gratuitamente neste link: https://forms.gle/XToSZ3kQK46pdnCQ6

Segundo dados levantados pela Operação Acolhida, da Casa Civil do Governo Federal, entre janeiro e março de 2023, mais de 39 mil venezuelanos chegaram a Roraima. Com a intenção de atender essa população e possibilitar a ocupação de vagas no mercado de trabalho, a OSC Hermanitos promoverá esse evento estabelecendo um diálogo entre os empresários locais, parceiros e profissionais da área de Recursos Humanos (RH).

“O ‘Café Hermanitos’ possui esse propósito de articular a inserção de profissionais migrantes e refugiadas venezuelanas no mercado de trabalho local. O diálogo com empresas e coordenadores de RH é muito importante para acontecer uma contratação justa e benéfica para ambos os lados”, afirma o cofundador do Hermanitos, Anderson Mattos.

Proporcionando um networking entre as empresas e instituições participantes, o Hermanitos também apresentará seu escopo de trabalho, além de abrir espaço para os parceiros poderem contribuir nesse diálogo. O Café Hermanitos tem apoio da Fundação Panamericana para o Desenvolvimento (PADF) e Agência da ONU para Refugiados (ACNUR).

Sobre o Hermanitos

A OSC Hermanitos tem como principal objetivo promover iniciativas de acolhimento, atividades culturais, empreendedorismo e a melhoria da qualidade de vida de pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas em Manaus e Boa Vista, por meio da inserção no mercado local de trabalho e a promoção da dignidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Inscrições abertas para capacitação de jovens venezuelanos para o mercado de trabalho, em Manaus

Embaixada procura Planalto após críticas de Lula a eleições venezuelanas