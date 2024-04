Bruna Marquezine sofre ataques após foto com João Guilherme: ‘Mulherão com um menino’

Em meio a rumores de affair, Bruna Marquezine surgiu com João Guilherme em registro descontraído com amigos. Na imagem, a atriz não esconde o clima de romance e aparece no colo do influenciador, enquanto posa para câmera ao lado de celebridades como a apresentadora Maisa Silva e a cantora Marina Sena.

A foto viralizou e a web ficou em polvorosa com o suposto novo casal do momento. “O histórico dele a gente que respeitar vai… Jade Picon, Bianca Andrade, Bruna Marquezine”, disse um. “A nora mais famosa do Leonardo”, disparou outra. “Já imagino Bruninha chegando na Fazenda Talismã e tomando uma com o sogro Leonardo”, falou uma terceira. “Gente, eles combinam demais, fofinhos”, elogiou uma. “Que tudo! Shippo muito. Acho que super combinam”, comemorou um.

Bruna Marquezine foi flagrada com João Guilherme — Foto: Reprodução Instagram

Bruna também recebeu comentários maldosos a respeito da diferença de idade no suposto relacionamento com João, uma vez que ela tem 28 anos e o rapaz 22.

“Não quero acreditar que uma mulher dessas fica com essa criança”, soltou uma. “Ela é tão mulherão pra ele”, opinou outra. “Um mulherão desse, com um menino. Gostos peculiares”, avaliou um. “Bruna Marquezine para baixinhos”, debochou outro.

“Por que ela só gosta dos mucilon? Um mulherão desse merecia mais hahaha”, observou uma. “Qual o segredo desse menino? Na moral”, questionou um. “Coragem, colega. Prefiro não acreditar”, falou uma. “A Bruna, um mulherão desses, tá parecendo uma adolescente no meio dessa turma”, criticou outra.

“Qual o preconceito por ele ser novo? Pelo menos respeita ela e fala dela com amor, adianta ter um Neymar e passar por tudo o que a Biancardi passa? Eu hein”, retrucou uma fã. “Meu Deus, ela ficou 10 anos mais nova nessa foto andando com essas pessoas kkkk os dois são lindos”, aprovou outra.

