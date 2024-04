Comissão de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes leva palestras para escola estadual

A Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), presidida pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos), levou na quarta-feira (24), duas palestras, sendo uma sobre crime cibernéticos e outro pelo “Ei, Te orienta! Aliciar, molestar e violentar crianças, não é cultura. É crime!”, para a Escola Estadual Maria da Luz Calderaro, localizada no conjunto Hiléia, no bairro Redenção, na zona Centro-Oeste de Manaus.

“São duas palestras de extrema importância para os nossos estudantes. São informações relacionadas aos crimes cibernéticos, além dos problemas de aliciamento e violência, onde nossa equipe aborda quais canais os alunos podem denunciar. Agradecemos aos policiais civis da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) pelo apoio dado na primeira palestra”, disse o deputado João Luiz.

Para o investigador da Polícia Civil do Amazonas (PCAM), Alessandro Ribeiro, da DERCC, o objetivo da palestra sobre crimes cibernéticos, que ocorreu no período da manhã, foi orientar os jovens e adolescentes a não caírem em golpes nas redes sociais.

“Levamos conteúdos para eles não caírem em golpes, não serem lesionados financeiramente, emocionalmente e adotar medidas necessárias para evitar esses problemas cibernéticos”, afirmou o policial civil.

O aluno Luís Gustavo Oliveira explicou que a palestra de crimes cibernéticos foi de suma importância e de bastante aprendizado.

“Graças aos ensinamentos, agora terei bastante cuidado com as pessoas que podem causar malefícios para nós, principalmente, no cotidiano e pelo celular. Agradeço ao deputado João Luiz por passar conhecimento para os estudantes aqui do Maria da Luz”, concluiu o jovem.

‘Ei, te Orienta!’

No período vespertino, os alunos contaram com a palestra do “Ei, Te orienta! Aliciar, molestar e violentar crianças, não é cultura. É crime!”, iniciativa do deputado João Luiz, por meio da Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Aleam.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Brasil vai aumentar em 433% contribuição para ajuda a palestinos

Wilson apresenta mercado de carbono e iniciativas sustentáveis à embaixadora polonesa

Congresso irá decidir se o Brasil terá o maior imposto do mundo