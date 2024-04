Faturamento do Polo Industrial de Manaus deve crescer 8,9% em 2024, projeta Cieam

Manaus (AM) — A economia do Amazonas iniciou 2024 com um desempenho fortemente positivo. Todos os indicadores apresentam um cenário favorável para as indústrias da região neste ano. De acordo com o estudo Painel Econômico do Amazonas (PEA), levantamento realizado pelo Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), com informações relevantes sobre a atividade da Zona Franca de Manaus (ZFM), a economia do Estado deve crescer 2,89% em 2024, com um aumento de 8,9% na produção das indústrias da região.

“Nossa expectativa é que o faturamento do Polo Industrial de Manaus (PIM) acumule um valor de R$ 188 bilhões neste ano, se os problemas com a ‘Grande Seca’ de 2023 não se repetirem”, prevê Luiz Augusto Rocha, presidente do Cieam.

Dentro da indústria de transformação, o maior aumento no início deste ano ocorreu no setor de equipamentos, que quase dobrou sua produção, atingindo uma alta de 85,7%. O setor de Bens de Informática, com alta de 73,2% na atividade das indústrias, também é destaque pelo desempenho no volume de produção e no acréscimo de empregos, com expectativa que 2024 seja melhor do que 2023 em produção, faturamento e empregos.

“Entre os grandes setores produtivos do Estado, o de Bens de Informática foi a área com menor desempenho em 2023. Felizmente, iniciou o ano com expectativa que se junte ao setor de Duas Rodas para fazer de 2024 um ano positivo em todos os aspectos”, explica o presidente do Cieam.

Empregos

Os empregos na região também estão em crescimento. O recorde esperado de 500 mil empregos formais, superado em dezembro de 2023, foi novamente superado em janeiro deste ano, atingindo o número de 518.157 postos formais de trabalho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que pertence ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Com 127.227 vagas, a indústria de transformação registrou um recorde para os últimos nove anos. O acréscimo de 1.065 vagas no estoque de empregos da indústria foi quase idêntico ao de serviços, com ambos explicando o acréscimo no estoque geral do Amazonas em janeiro de 2024 em relação ao mês anterior. Os empregos da indústria elevaram-se particularmente no setor de bens de informática, cujo acréscimo líquido de 362 contratados reforça o otimismo para 2024. No setor de indústria alimentícia, o incremento de 225 contratados indica possível surpresa positiva para este ano.

IBCR-AM

Segundo o estudo elaborado pelo Cieam, o otimismo deve-se aos bons resultados contabilizados em janeiro, que registrou crescimento de 4,9% no comparativo com igual mês de 2023. Em relação a dezembro, apresentou alta de 3,7%. O resultado reflete a variação positiva do Índice de Atividade Econômica Regional do Amazonas (IBCR-AM), divulgado mensalmente pelo Banco Central. O PEA reúne informações de outras fontes estratégicas, como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

O desempenho positivo deve-se, em parte, à absorção dos insumos retidos nos portos anteriores a Manaus, por causa da seca enfrentada pelo Estado no ano passado. No comparativo sazonal, de janeiro do ano passado a janeiro deste ano, a indústria teve alta de 11,7%; comércio, 9,1%; e serviços, 10,7%.

No caso dos bens de consumo, além da antecipação de compras de eletrônicos, principalmente notebooks, em 2020 e 2021, para atender às necessidades do home office e ensino à distância, a restrição de crédito, endividamento das famílias e queda no tíquete médio dos produtos reduziram as vendas em 2023.

Painel Econômico

O Painel Econômico do Amazonas é uma análise da conjuntura econômica do Amazonas elaborada mensalmente pelo Cieam com base em informações públicas de instituições como IBGE, Suframa, ComexStat e Abraciclo, além de utilizar dados oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego. O principal dado disponível para análise é o IBCR-AM, número-índice publicado mensalmente pelo Banco Central como versão regionalizada do IBC-Br, a estimativa mensal do PIB brasileiro. O Banco Central compõe o IBCR-AM pelos resultados das pesquisas mensais efetuadas pelo IBGE, incluindo os principais setores da economia: Indústria, Comércio, Serviços e Agropecuária.

Sobre o Cieam

O Cieam é uma entidade empresarial com personalidade jurídica, ligada ao setor industrial, cujo objetivo é atuar de maneira técnica e política em defesa de associados e dos princípios da economia baseada na ZFM.

Implementada pelo governo federal em 1967, para viabilizar uma base econômica no Amazonas e promover melhor integração produtiva e social entre todas as regiões do Brasil, a Zona Franca é um modelo de desenvolvimento regional bem-sucedido que devolve aos cofres públicos mais da metade da riqueza que produz. Atualmente, são 600 empresas instaladas no PIM, que geram mais de 500 mil empregos, diretos e indiretos, e garantem a preservação de 97% da cobertura florestal do Amazonas. Em 2023, movimentou mais de 172,6 bilhões.

