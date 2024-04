Ronaldo vende Cruzeiro para dono de supermercado de BH

Belo Horizonte (MG) – O ex-jogador Ronaldo Fenômeno vendeu a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Cruzeiro para o empresário Pedro Lourenço, dono da rede Supermercados BH. O negócio foi oficializado na noite desta segunda-feira (29). O eterno camisa 9, pentacampeão do mundo em 2002, vai repassar os 90% das ações que possuía.

De acordo com nota publicada pelo clube mineiro, a operação ainda depende de aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). A expectativa é de que o processo junto ao órgão dure de 30 a 45 dias, segundo o CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima.

Próxima venda

Ronaldo esteve à frente da reestruturação da dívida do Cruzeiro, calculada em R$ 1,3 bilhão à época da compra, que culminou na homologação do plano de recuperação judicial do clube. O ‘Cabuloso’ reduziu a alavancagem no curto prazo e prevê o pagamento de R$ 682 milhões para credores, além de outros R$ 260 milhões para cumprimento das obrigações junto às autoridades fiscais.

Segundo Fenômeno, seu outro clube, Real Valladolid, da Espanha, “é o próximo”, sugerindo que também deverá ser vendido. “Vou tirar um resto de vida sabático… Até que apareça alguma coisa”, disse o agora empresário, em resposta sobre empreitadas em esportes eletrônicos, modalidades das quais é entusiasta.

