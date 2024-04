Atlético-MG vira sobre o Cruzeiro, cala Mineirão e é pentacampeão do Mineiro

O Atlético-MG é pentacampeão! Neste domingo (7), a equipe do técnico Gabriel Milito saiu atrás no placar e, mesmo com o Cruzeiro jogando por um empate para conquistar o título, conseguiu virar a partida e vencer por 3 a 1, no Mineirão, faturando o seu quinto Estadual consecutivo.

Mateus Vital colocou a Raposa na frente, já no segundo tempo, mas Saravia, Hulk e Gustavo Scarpa marcaram para dar a vitória ao Galo. No jogo de ida, na Arena MRV, as equipes empataram por 2 a 2.

A última vez que um clube havia conquistado o pentacampeonato em Minas Gerais tinha sido justamente o Atlético-MG, em 1982. Aquele time ainda somaria mais um título no ano seguinte, completando o hexa entre 1978 e 1983.

Já o Cruzeiro, vice-campeão, não levanta a taça do Estadual desde 2019.

No duelo entre os treinadores argentinos, Milito, que chegou ao Atlético-MG para suceder Felipão logo antes das finais do Mineiro, levou a melhor sobre Nicolás Larcamón. Este foi o primeiro troféu do ex-zagueiro como técnico.

Despedida de Marcelo Moreno

O atacante Marcelo Moreno se despediu dos gramados com uma bela festa antes do clássico. O agora ex-centroavante se emocionou muito ao ser saudado e homenageado pela torcida celeste.

Moreno deu uma volta olímpica no gramado do Mineirão em cima de um carro estilizado e, com um canhão de gás, jogou camisas do Cruzeiro em direção à arquibancada.

Ronaldo esteve em camarote do Mineirão

Gestor da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Cruzeiro, Ronaldo marcou presença em um dos camarotes do Mineirão para assistir ao clássico.

Junto do Fenômeno estavam o ator Bruno de Luca e personagens ilustres da história celeste, como o ídolo e ex-lateral Juan Pablo Sorín e o investidor Pedro Lourenço, da rede Supermercados BH.

Homenagem a Ziraldo

Antes da bola rolar, Cruzeiro e Mineirão prestaram homenagem a Ziraldo. O cartunista faleceu neste sábado (6), aos 91 anos. Na década de 1980, ele redesenhou os mascotes dos times brasileiros, incluindo a Raposa, do Cruzeiro.

A imagem da Raposa feita por Ziraldo foi exibida no telão do Mineirão, além de um minuto de silêncio pelo falecimento do importante artista.

Paulinho perde grande chance

Aos 7 minutos do primeiro tempo, Fuchs lançou a bola em profundidade, Neris perdeu o tempo de bola e Paulinho saiu cara a cara com Rafael Cabral. De frente para o gol, o camisa 10 do Atlético-MG tocou por cima, mas a bola foi parar na arquibancada.

Fio de quem?

Um momento inusitado aconteceu aos 10 minutos do primeiro tempo. Uma espécie de fio ficou atravessado no gramado. Por causa disso, o árbitro interrompeu a partida até que o objeto fosse completamente recolhido.

Hulk ouve de gritos de “chorão”

Aos 13 minutos do primeiro tempo, Hulk, do Atlético-mg, sofreu falta de Arthur Gomes no meio-campo. Caído no gramado, o atleticano ouviu gritos de “chorão, chorão, chorão” por parte dos cruzeirenses presentes ao estádio.

No primeiro jogo da final, no último sábado (30), o camisa 7, após o empate em 2 a 2, fez inúmeras reclamações em relação à arbitragem. Hulk chegou a chamar o árbitro Felipe Fernandes de Lima de “boçal”.

Cruzeiro chega com perigo

Aos 34 minutos do primeiro tempo, Jemerson fez falta na entrada da área em cima de Matheus Pereira. Na cobrança, o camisa 10 do Cruzeiro bateu por baixo da barreira, com perigo, mas a bola saiu à esquerda da meta de Everson.

Atlético-MG pede pênalti em Hulk

Aos 47 minutos de partida, Hulk ganhou na velocidade de Neris e, antes de finalizar, foi travado pelo zagueiro do Cruzeiro dentro da área. O Atlético-MG pediu pênalti, mas o árbitro Flávio Rodrigues de Souza mandou o jogo seguir.

Galo chega com perigo duas vezes

Aos 2 minutos da etapa final, Paulinho fintou Zé Ivaldo e correu em direção à área do Cruzeiro. O camisa 10 do Galo tentou passe para Hulk, que estava livre, mas Neris cortou para escanteio. Após a cobrança, Jemerson subiu sozinho e cabeceou para fora.

Vital abre o placar para o Cruzeiro

Aos 6 minutos do segundo tempo, Battaglia errou na saída de bola e Matheus Pereira cruzou para Mateus Vital, de cabeça, abrir o placar para o Cruzeiro. Com o gol cruzeirense, as arquibancadas do Mineirão balançaram.

De cabeça, Saravia deixa tudo igual

Aos 19 minutos do segundo tempo, Saravia recebeu cruzamento preciso de Otávio e desviou de cabeça para balançar as redes de Rafael Cabral. O Atlético-MG buscou o empate no Mineirão: 1 a 1.

VAR aciona árbitro para marcar pênalti para o Atlético-MG

Aos 28 minutos do segundo tempo, o VAR acionou Flávio Rodrigues de Souza para recomendar um toque de mão de Lucas Silva dentro da área. Igor Gomes cruzou e o meio-campista do Cruzeiro interceptou com o braço. O pênalti foi assinalado após a revisão na cabine.

De pênalti, Hulk vira para o Atlético-MG

Aos 30 minutos da etapa final, Hulk bateu com força no canto direito de Cabral e virou para o Galo.

Cifuentes quase empata para o Cruzeiro

Aos 35 minutos do segundo tempo, Barreal cruzou e a zaga do Atlético tirou para o centro da área, onde estava Cifuentes. O volante equatoriano bateu por cima do gol do Atlético.

Cruzeiro busca empate, mas gol é anulado

Aos 38 minutos, Wesley Gasolina achou Dinenno sozinho entre os zagueiros do Atlético-MG. O atacante do Cruzeiro balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento do camisa 9.

Scarpa faz o terceiro e sacramenta título do Atlético-MG

Aos 47 minutos do segundo tempo, Paulinho recebeu passe no contra-ataque e deixou Scarpa de frente para o gol. O camisa 6 driblou Rafael e sacramentou o título para o Atlético-MG.

Cruzeiro 1 x 3 Atlético-MG

Cruzeiro

Rafael Cabral; William (Wesley Gasolina), Neris (Barreal), Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Cifuentes), Mateus Vital (João Marcelo) e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón

Atlético-MG

Everson; Saravia (Rabello), Bruno Fuchs (Scarpa), Jemerson e Arana; Battaglia (Igor Gomes), Otávio (Vargas), Alan Franco e Zaracho; Paulinho e Hulk (Lemos). Técnico: Gabriel Milito

Gols: Mateus Vital, aos 6 min do 2ºT (Cruzeiro); Saravia, aos 19 min do 2ºT, Hulk, aos 30 min do 2ºT, e Gustavo Scarpa, aos 47 min do 2ºT (Atlético-MG)

Cartões amarelos: Zaracho, Jemerson, Arana (Atlético-MG); Lucas Silva, Lucas Romero, William (Cruzeiro)

Motivo: Segundo jogo da final do Campeonato Mineiro

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte

Data e horário: domingo, 7 de abril, às 15h30

Público: 61.582 torcedores

Renda: R$ 5.517.247,62

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Nailton Junior de Sousa Oliveira

VAR: José Cláudio Rocha Filho

